Mulher é morta pelo marido com golpe de facão por dançar com outro

Julia Munhoz/Rdnews Polícia Militar precisou atender várias ocorrências no fim de semana em Sinop

Três homicídios foram registrados nesse domingo (11), em Sinop. Uma mulher foi assassinada pelo marido com golpe de facão e, em outras duas ocorrências, dois homens foram mortos a tiros. Além disso, um adolescente de 16 anos foi baleado.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher foi morta na madrugada do domingo (12), em uma chácara na Estrada Monalisa. Ela estava com o marido e um segundo homem, com quem teria dançado. O marido não teria gostado da situação e perseguiu os dois, foi quando a vítima caiu e foi atingida por um golpe de facão.

O marido foi preso e, aos policiais, disse que viu o homem acariciando sua esposa e por isso se irritou. As informações são de que os três teriam ingerido bebida alcoólica.

Ainda no domingo, um homem de 36 anos foi assassinado a tiros em uma borracharia no bairro Camping Club. A motivação do crime não foi informada e o suspeito teria fugido.

No bairro Sebastião de Matos, um homem de 29 anos foi morto a tiros e um adolescente de 16 anos foi baleado, por volta das 20h.

Conforme boletim de ocorrência, eles estavam na rua conversando quando dois homens, em uma moto, se aproximaram e efetuaram os disparos.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico, mas o homem de 29 anos não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os três homicídios e a tentativa são investigados pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Sinop.