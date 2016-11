Mulher morre e homem fica ferido em acidente entre moto e carro

Uma mulher morreu em um acidente na noite desse domingo (07), na Avenida João Pedro Moreira de Carvalho, às margens da BR-163, em Sinop. Ela estava na garupa da moto que se envolveu em uma colisão com um carro.

Segundo informações da concessionária Rota do Oeste, o condutor da motocicleta também teve ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop. A identidade da mulher não foi confirmada.

As informações iniciais, de acordo com a Polícia Militar, são de que a moto se envolveu em uma colisão com um carro de passei. O motorista do veículo teria fugido do local sem prestar socorro às vítimas.