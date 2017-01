Mulher morre em Santo Antônio após receber descarga elétrica

Ele foi conduzido até o aeroporto de Várzea Grande com helicóptero, onde uma ambulância já o aguardava. De lá foi para o Pronto Socorro onde está internado

Talita Rodrigues da Silva, de 28 anos, morreu após ser atingida por uma descarga elétrica no domingo (15), no assentamento popularmente conhecido como “Aborrecido”, próximo a Santo Antônio de Leverger (a 32 km de Cuiabá). Ela estava ao telefone no momento em que recebeu o choque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o esposo, José Ricardo Dutra, 30, estaria ajustando uma antena de telefonia rural nas proximidades e também recebeu o choque, ficando bastante ferido.

Ricardo estava ajustando uma antena de telefone rural em cima do telhado de uma das casas do assentamento. A mulher o auxiliava com o telefone no ouvido.

Em determinado momento, a antena tocou na rede elétrica e projetou o homem para fora do telhado. A mulher que estava com telefone também sofreu a descarga e morreu na hora.

Ricardo sofreu diversos ferimentos e foi encaminhado por familiares para Agrovila das Palmeiras. Lá, populares acionaram o Ciopaer, que foi à região com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ele foi conduzido até o aeroporto de Várzea Grande com helicóptero, onde uma ambulância já o aguardava. De lá, foi levado ao Pronto-Socorro, onde permanece internado.