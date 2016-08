Mulher suspeita de ter assassinado marido teve ajuda de mais 4 pessoas

Reprodução Marinalva convivia com a vítima há 4 anos e policiais investigam a motivação para o crime

A suspeita de assassinar o marido, Marinalva Correia de Freitas, 50 anos, presa na semana passada em Canabrava do Norte (a 1,2 mil km da Capital), teve a suposta ajuda de mais quatro pessoas para cometer o homicídio. Conforme investigação da Polícia Civil, os suspeitos foram presos na ultima quinta (25), entretanto, a informação só foi divulgada nesta segunda (29).

A mulher foi detida ainda no velório do esposo, e na delegacia ela confessou que tinha dado dois tiros no marido, sendo um na perna e outro na nuca, em legítima defesa, e que os disparos foram dados na cozinha.

No entanto, durante as investigações a polícia descobriu que as quatro pessoas presenciaram o crime, ocorrido em uma fazenda, no último dia 21. Um dos homens presos é genro da suspeita, de 31 anos. Após ser preso, ele admitiu ter participado do crime.

Segundo a polícia, a participação de cada um dos envolvidos ainda não ficou esclarecida e, por conta disso, foi pedida a prisão de todos que estavam no local. Também deve ser investigado o motivo pelo qual a viúva assumiu a culpa do homicídio.

Marinalva convivia com o marido havia quatro anos, e foi ela quem chamou a polícia. A vítima foi encontrada morta com um tiro na região da nuca e segurava uma faca nas mãos, numa simulação de suicídio.

Os policiais não encontraram vestígios de pneus de carro, o que começou a levantar suspeitas sobre a mulher, pois seria pouco provável que, depois de ter sido atingido, o homem continuasse a segurar uma faca. Outro questionamento dos investigadores foi a suspeita ter chamado a PM pela manhã, sendo que o homicídio ocorreu na madrugada.

Depois de ter sido presa no velório do marido, Marinalva contou que usou uma arma calibre 38 e que alterou a cena do crime ao colocar a faca na mão da vítima. Os suspeitos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte (a 1.143 km de Cuiabá). (Com Assessoria)

