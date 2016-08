Mulher teve 60% do corpo queimado em incêndio; família pede ajuda

Reprodução Caixa de supermercado, Josiane está internada após sofrer queimaduras em 60% de seu corpo

A caixa de supermercado Josiane Marcolino da Silva Rosa, 25 anos, teve 60% do corpo queimado em 28 de junho, quando salvou os dois filhos de um incêndio na quitinete em que moravam no bairro Canjica, na Capital.

No entanto, passados quase 2 meses, Josiane ainda está internada e precisa de ajuda financeira, uma vez que sua família é de origem humilde.

Quando o incêndio começou, a vítima e as crianças dormiam. No desespero, Josiane correu na tentativa de salvar os dois filhos pequenos, uma menina de um ano e três meses, que sofreu uma queimadura no braço; e um menino de 6 anos, que teve uma queimadura na orelha.

Ela, entretanto, sofreu graves queimaduras.

Outro fator preocupante é que ela está grávida do terceiro filho e não tem para onde ir depois que receber alta. Familiares comentam que Josiane perdeu tudo no incêndio e que precisa de ajuda, como fraldas para o bebê, roupas e tolhas. As doações podem ser feitas pelo número de telefone da irmã de Josiane, a Débora: (65) 99246 0303.