Mulheres em aeronave que matou o ministro Teori eram de Mato Grosso

Facebook Maíra Panas trabalhava no hotel do empresário dono do avião e a mãe foi passar aniversário com ela

A servidora pública de Juína, professora Maria Hilda Panas e a filha Maíra Panas estavam no avião que matou o ministro do STF e relator da Lava Jato, Teori Zavascki, na tarde de ontem (20). Familiares estão a caminho de Paraty (RJ), local do acidente, para fazerem o reconhecimento dos corpos.

O deputado federal Ságuas Moraes (PT), que é de Juína, explica que Maíra Panas trabalhava no hotel Emiliano (São Paulo), de propriedade do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, que também estava na aeronave e faleceu. A jovem entre 27 ou 28 anos, era massoterapeuta do hotel.

Conforme Ságuas, a mãe de Maíra saiu de Juína e foi a São Paulo passar o aniversário com a filha. Segundo o parlamentar, elas foram de carona para Paraty com o empresário.

O deputado conta que Maíra mudou-se de Juína para estudar fora do Estado. “No município ela ensinava balé para as crianças. Ela era bailarina”, salienta o deputado ao .

O prefeito de Juína Altir Peruzzo (PT) afirma ainda que Maria Hilda era professora no município há pelo menos 15 anos. “A mãe era nossa vizinha. O cunhado dela trabalhou comigo na prefeitura. Lamentamos a morte delas e das outras vítimas”, salienta o prefeito que não soube informar se o velório será em Juína.

Além do ministro, empresário, mãe e filha, o piloto do avião Osmar Rodrigues também faleceu na queda do avião.