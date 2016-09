Municípios têm fraco desempenho no Ideb; governo comemora avanço

Mário Okamura Levantamento do Ideb foi divulgado 5ª. Secretário da Seduc aponta avanços e diz que pasta planeja melhorias no setor

Dos 141 municípios do Estado, 15 não atingiram a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2015, na categoria 4ª série/5º ano, em escolas federais, estaduais e municipais. Das 126 cidades restantes oito se encontram com índices inferiores ao da média nacional fixada em 5.5, com metas entre 3.1 e 3.9.

Trata-se de Bom Jesus do Araguaia (3.8), Campinápolis (3.8), Indiavaí (3.1), Novo Santo Antônio (3.3), Serra Nova Dourada (3.9), Rondolândia (3.5), Santa Rita do Trivelato (3.5) e Rosário Oeste (3.7).

O Ministério da Educação divulgou ontem (8) o levantamento, que aponta que no país o ensino médio segue estagnado na média das escolas com índice 3.7, não atingindo a meta de 4.3. Em Mato Grosso o cenário não é diferente. Para se ter ideia, na faixa da 4ª série/5º ano, Nova Nazaré aparece com percentual 2.9.

Na avaliação feita em escolas na categoria 8ª série/9º ano a situação se agrava. Conforme o Ideb, dos 141 municípios, 59 não atingiram a meta. Das 82 cidades que alcançaram o índice, 18 também aparecem com médias abaixo de cinco.

São elas Campinápolis (3.8), Figueirópolis (3.5), Indiavaí (3.3), Jangada (3.9), Luciara (3.9), Novo Horizonte do Norte (3.9), Novo Santo Antônio (3.9), Peixoto de Azevedo (3.9), Rosário Oeste (3.8), Salto do Céu (3.6), Santa Carmem (3.6), Santa Tereza (3.9), Santo Antônio de Leverger (3.9), São Félix do Araguaia (3.8), São Pedro da Cipa (3.9), Tabaporã (3.9), Várzea Grande (3.9) e Vila Bela da Santíssima Trindade (3.8).

Destes municípios, Alto Paraguai aparece com índice 3.5, média bem inferior ao estipulado pelo MEC, que é 5.0. Já Santa Rita do Trivelato aparece com 5.3, enquanto que a meta sugerida pelo Ideb é de 4.0.

Em relação aos anos iniciais, General Carneiro, São José do Povo, Serra Nova Dourada e Tesouro não tiveram média, não participaram ou não atenderam os requisitos. Nesta mesma situação, nos anos finais, aparecem Araguainha, Nova Nazaré, Novo Santo Antonio, Serra Nova Dourada, Tesouro e Vale do São Domingos.

Apesar do cenário, o secretário estadual de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), Marco Marrafon, aponta que os resultados são um avanço. “As políticas que o governo vem implementando desde 2015 apresentam os primeiros sinais, mas agora precisamos dar novos passos e colocar Mato Grosso no topo da cadeia nacional”, analisa.

Segundo ele, a Seduc prepara um novo projeto, chamado Pró-Escola, que contemplará os eixos Estrutura, Ensino e Inovação, e será lançado nas próximas semanas. “Estamos trabalhando para melhorar a estrutura escolar, propiciando uma grande mudança na rede”.