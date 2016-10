Neri afirma que não faz política no posto e tem notas do combustível

Rdnews Neri explica que a esposa Judite é gestora do posto e não estava no local na hora que a polícia chegou

O ex-ministro e atual secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Neri Geller garante que no Posto de Combustível Geller, alvo de busca e apreensão nessa sexta (30) após denúncia de crime eleitoral, "não faz política".

Em contato com o , ele garantiu que houve um mau entendido e que possui todas as notas fiscais da venda de combustível feita para partidos e coligações. "Categoricamente, 100% do que foi vendido para os candidatos é com nota fiscal, não tem uma vírgula errado", assegura.

Neri Geller explica que sua esposa, Judite Maria Piccini, é gestora do posto e não estava no local no momento em que os policiais chegaram. Ela se dirigiu ao local e, em seguida, foi presa em flagrante após agentes encontrarem vales-combustível supostamente utilizados para compra de votos e 16 munições calibre 38 em um escritório anexo ao posto. Ela foi liberada por volta da 0h deste sábado após pagar R$ 15 mil de fiança.

Sobre isso, ele diz que as munições apreendidas no escritório pertencem a um policial militar que trabalhou com ele no período em que foi ministro. Além disso, afirma que o escritório tem relação exclusiva com a fazenda do casal e não com o posto. "Entraram lá no escritório e reviraram tudo - tudo bem, a Justiça tinha até mandado - e acharam dentro de uma das gavetas balas que estão lá desde a época que eu era ministro quando trabalhava um PM comigo. Então é isso o que aconteceu", esclarece.

Quanto aos santinhos apreendidos, que segundo informações da Polícia Judiciária Civil, eram do candidato a prefeito Luiz Binotti (PSD), Neri ressalta que os materiais estavam no caixa do posto e que havia, inclusive, material do candidato adversário de Binotti, Otaviano Pivetta. "Pode perguntar para todos os funcionários do posto, não tem um adesivo em meu carro e da minha esposa. Nós estamos apoiando o Binotti sim, mas no posto não se faz um política e eu não fiz uma vírgula errada lá", reitera.

Neri cita que inclusive que o irmão de sua esposa é coordenador da campanha de Pivetta. Neste contexto, lamenta a prisão de Judite. "Minha esposa mora aqui há 28 anos. Ela foi detida por ter bala no escritório de uma fazenda, não é justo. A única coisa que ela sabe fazer é trabalhar e sempre me apoiou", pondera.

Esposa de ex-ministro paga fiança e é liberada após flagrante em posto