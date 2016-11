Nível do Rio dos Peixes sobe e deixa casas inundadas na região do Coxipó

Reprodução Casas ficam submergidas devido aumento do nível do Rio dos Peixes nesta 2ª

O Rio dos Peixes na região do Coxipó, em Cuiabá, inundou residências e comércios no local, após subir três metros devido à intensa chuva nesta segunda (21). Conforme o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada e constatou casas submergidas.

Apesar do susto, a comunidade teve danos materiais. Além dessa ocorrência, os bombeiros ainda teriam sido acionados para resgatar um grupo de pessoas ilhado na localidade.

Chapada

As fortes chuvas em Chapada dos Guimarães causaram desmoronamento em vários trechos da estrada que liga Cuiabá ao município, inclusive uma parte que ainda nem foi inaugurada. Na altura do Portão do Inferno houve deslizamento e um das pistas está interditada, conforme informa o oficial de trânsito, tenente Carlos Sanches.

Ainda houve atolamento em estrada de chão da rodovia MT-020, trecho entre Chapada dos Guimarães e o distrito de Água Fria. Segundo o tenente, o deslizamento no Portão do Inferno ocupou metade da pista e uma equipe de controle do trânsito se encontra no local para conter a movimentação e evitar possíveis acidentes.

Parte da pista da MT-020 desmorona e deslizamento na 251 interdita via