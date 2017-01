Noboru preside Conselho de Saúde e vai transferir hospital para consórcio

Divulgação Prefeito de Colíder Noboru Tomiyosh com outros membros do conselho de saúde

O prefeito de Colíder, Noboru Tomiyoshi (PSD), foi eleito nessa segunda (9) presidente do Conselho Intermunicipal de Saúde da Região Norte Mato-grossense (CISRNM) para a gestão 2017/2018.

Como primeiro ato, Noboru pretende transferir a administração do Hospital Regional da cidade para o Consórcio, com o intuito de melhorar as condições de atendimento. “Nós pretendemos viabilizar recursos para investir no hospital, dando mais qualidade de vida para a população”.

Em conversa com o correligionário senador José Medeiros (PSD), o prefeito e agora presidente do Conselho explicou a real situação que o município enfrenta, como à falta de estrutura para a realização dos partos, que são feitos em Peixoto de Azevedo.

“Nós temos que resolver esse problema, é uma situação inadequada, nós não conseguimos ao menos transportar uma mulher grávida. Isso é inadmissível” indagou Noboru.

Com um custo de R$ 40 mil e uma média de 10 viagens mensais, o hospital conta com apenas uma UTI aérea, que atende diversos municípios da região.

Terezinha Guedes Carrara (DEM), prefeita de Nova Santa Helena, foi escolhida a vice-presidente, e o prefeito de Itaúba (PV), Valcir Donato, será o secretário.

Além de Colíder, cidades como Marcelândia, Itaúba, Nova Santa Helena, Nova Canaã do Norte e Nova Guarita também fazem parte do Conselho.