Nos 14 anos do Gefron, a apreensão de entorpecentes aumenta em 284%

Rdnews O Gefron atua na região fronteiriça entre Brasil e Bolívia combatendo diversos crimes, entre eles o tráfico de drogas, o que já resultou na apreensão de 2 toneladas

Nos primeiros seis meses de 2016, o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) apreendeu mais de duas toneladas de drogas na região fronteiriça do Brasil com a Bolívia. Os dados são de janeiro a 30 de junho e apontam que o montante supera em 30% o total de entorpecentes (cloridato de cocaína, pasta-base, maconha e haxixe) apreendido em todo o ano passado, que foi de pouco mais de 1.770 quilos. E se for comparado apenas aos resultados do primeiro semestre de 2015, os números deste ano são ainda mais expressivos: um salto de 284%.

Gilberto Leite Coronel Jonildo José de Assis, comandante do Gefron, explica a atuação do Grupamento de MT

O Coronel Jonildo José de Assis, comandante do Gefron explica que os números deste primeiro semestre também ganham destaque, se comparado com o mesmo período do ano passado. Ao todo, 182 pessoas foram presas na fronteira, mais de 10 mil quilos de produtos foram apreendidos por contrabando e descaminho, quando a mercadoria não tem nota fiscal. “Buscamos melhorar cada vez mais. O trabalho do Gefron ajuda Mato Grosso e o Brasil inteiro, pois esta droga iria para outros estados”, destaca.

O Grupamento ainda apreendeu 108 veículos, 31 armas de fogo, 510 munições e realizou 24 prisões por mandados. Também na fronteira, o Gefron apreendeu mais de R$ 83 mil e U$ 387 mil, ambos os numerários sem comprovação de origem.“Os resultados obtidos pelo Grupamento está ligado a quatro importantes fatores. A integração entre as instituições {Polícia Rodoviária e Federal}. O suporte ao setor de Inteligência do Gefron e os investimento das secretarias de Estado de Segurança Pública e Gestão, tudo isso contribuiu e muito para o sucesso nos trabalhos”, afirma o oficial.

Investimentos

O reaparelhamento das instituições da segurança pública do Estado com armamento, munições e viaturas é uma das prioridades da atuação gestão. Desde 2015, o Gefron recebeu 30 pistolas calibre.40, modelo 840 P e 157. Foram adquiridas também 600 munições calibre. 40 e 556. O grupamento recebeu ainda duas caminhonetes L200, com identidade visual padrão internacional.

O fardamento foi outro investimento realizado na unidade. A nova farda do grupamento é leve, resistente ao fogo, com grande durabilidade e camuflagem com as características da vegetação da fronteira Brasil-Bolívia.

Tráfico de drogas

O crime nos mais de 900 km da faixa de fronteira entre o Brasil e a Bolívia é geralmente realizado por “mulas”, pessoas contratadas pelos traficantes para o transporte de drogas.

O transporte do entorpecente utiliza os meios fluvial, terrestre e aéreo, sendo este último em rápidos descarregamentos em pistas de pouso improvisadas ou zonas rurais, por meio de arremessos. Automóveis, ônibus de linha regular, veículos de cargas, motocicletas, bicicletas são outras modalidades utilizadas pelos traficantes para fazer o transporte da droga.

Os tipos de drogas mais apreendidas entre o Brasil e a Bolívia, em Mato Grosso, são pasta base, cocaína e maconha.

Gefron

No dia 13 de março, o Gefron comemorou 14 anos de atuação em Mato Grosso. O grupo foi criado com o objetivo de apoiar os órgãos estaduais, federais e municipais responsáveis pela segurança na fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

Diariamente, policiais do Grupamento realizam operações de prevenção e repressão aos crimes fronteiriços. A atuação contínua é executada também por meio de patrulhamento volante nas rodovias estaduais e federais e estradas não oficiais, além das fiscalizações em postos fixos localizados no Matão (Pontes e Lacerda), Vila Cardoso (Porto Esperidião) e Avião Caído (Porto Esperidião).