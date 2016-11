Nova licitação da obra da Salgadeira deve ser lançada em dezembro veja

Camila Cervantes/Rdnews Secretário-adjunto de Turismo do Estado Luís Carlos

Nigro diz que empresa abandonou os serviços

A obra de revitalização do Complexo Turístico da Salgadeira deve ser licitada ainda em dezembro. A informação é do secretário-adjunto de Turismo do Estado, Luís Carlos Nigro. Segundo ele, a empresa abandonou os serviços e não renovou o contrato dos trabalhos. “Devido a tudo isso encerramos o contrato. Agora estamos trabalhando para conseguirmos contratar uma nova empresa”, explica.

O contrato venceu em 19 de julho com o Consórcio Salgadeira, e o governo precisa acelerar o processo, pois corre o risco de perder R$ 6,3 milhões do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Turismo (Pró-Turismo) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O financiamento vence em janeiro de 2017. “Os fiscais da secretaria estadual das Cidades (Secid) está realizando levantamento de tudo o que foi feito, para que possamos pagar medições passadas e, enfim, conseguirmos em dezembro licitar a obra”.

O secretário destaca que está sendo reformado o posto policial da Salgadeira para que a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) monte guarda. “Está em fase final, e acredito que até final desta semana seja finalizado. Assim teremos segurança armada no local, além de uma empresa contratada para a área. Também está sendo consertado o tapume, para que o local realmente fique fechado e não ocorram mais invasões”.

Estado anula contrato e quer prorrogar prazo com BNDES

Obra

O Complexo Turístico da Salgadeira está interditado há seis anos pelo Ministério Público do Estado (MPE), devido à existência de irregularidades, como resíduos a céu aberto, sistema de tratamento de esgoto deficiente e ausência de licença ambiental. A obra, que deveria ter sido entregue para a Copa de 2014, foi orçada em R$ 6,3 milhões.

A primeira parte do ponto turístico teria que já ter sido entregue há cerca de 15 dias. Em 30 de junho venceu a data que foi acordada durante audiência com o juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, Rodrigo Roberto Curvo, realizada em março no Juvam.

Empresa descumpre prazo e governo vai rescindir contrato da Salgadeira

imbróglio

Em julho, Nigro contou que a maior dificuldade em findar o contrato era risco de perder o financiamento que o Estado tem com o BNDES. “Temos o financiamento integral da obra. Caso cancelemos o contrato, poderemos perder o dinheiro e, com isso, teríamos que esperar para entrarmos no orçamento do ano que vem. E isso não seria viável para nós”, disse à época.

Entretanto, o adjunto esclareceu que o governo solicitou junto ao BNDES a prorrogação do prazo para que assim dê tempo de lançar uma nova licitação. “Esperamos somente o fim do levantamento do que foi concluído na obra, para dar andamento a este novo processo. Até semana que vem poderemos ter uma nova data”, afirma.

Governo pode romper contrato se obras não forem entregues até dia 30

3º cronograma

Nesta audiência pública realizada pela Vara Ambiental foi apresentado pelo Estado o cronograma encaminhado pela empresa, que já seria o terceiro. Na ocasião, o então secretário da Secid, Eduardo Chilleto, havia afirmado que seria a chance derradeira para a empresa.

Um mês depois da audiência, uma vistoria confirmou que as frentes de trabalho foram retomadas. No entanto, dois meses após, a obra segue quase parada. A meta definida era que a primeira parte, lado direito da rodovia no sentido Cuiabá/Chapada dos Guimarães, fosse entregue neste primeiro semestre, inclusive aberto à visitação. A conclusão da obra, lado esquerdo da rodovia no sentido Cuiabá/Chapada dos Guimarães, por sua vez, estava prevista para dezembro.

No início de maio, a Secid encaminhou à secretaria estadual de Gestão (Seges) um pedido de rescisão com o Consórcio Salgadeira. No entanto, segundo a pasta, as vistorias semanais nos canteiros apontaram que, no ritmo empregado pelo Consórcio, a obra seguia sem prazo para ser conclusa.

Diante de todo imbróglio, Nigro ressaltou que após a confirmação da quarta tentativa de retomada da obra, ele iria até o Juvam marcar uma nova audiência para repactuar o novo cronograma da obra. “Esperamos que a empresa cumpra o que foi novamente acordado, para que assim possamos entregar essa importante obra para o turismo de Mato Grosso”.