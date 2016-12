Novo comandante da PM toma posse e promete reduzir índices em MT

Assessoria Durante ato, governador Taques ressalta história de vida de Jorge

O coronel Jorge Luiz de Magalhães, 47 anos, assumiu o cargo de comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso em solenidade realizada ontem (12), que foi conduzida pelo governador Pedro Taques. Ele assume a vaga do coronel Gley Alves de Almeida Castro.

O novo comandante chega ao principal posto da instituição com experiência de mais de 25 anos de dedicação à carreira militar em atividades operacionais e de comando de unidades da Capital e interior.

Há quase um ano à frente do 1º Comando Regional (CR-1), unidade responsável pelo policiamento de Cuiabá e outros seis municípios da região, o coronel Jorge Luiz terá o desafio, entre outros, de trabalhar para que os índices de criminalidade continuem caindo.

“Com a integração das forças de Segurança Pública, o comprometimento de todos e os investimentos que o Governo do Estado vem fazendo vamos atingir as metas”, disse. Jorge Luiz assinalou que a redução dos índices de roubos e homicídios é uma das maiores prioridades.

O coronel Gley deixou o posto agradecendo ao governador pela oportunidade de realizar o sonho de comandar a instituição a qual se integrou e se dedica há quase 30 anos. Taques, por sua vez, destacou a seriedade, firmeza, lealdade e liderança do coronel. “Você trabalhou firme, de forma leal e honrada pela redução da criminalidade, e reduziu”, assinalou.

Ao novo comandante, o governador disse que o escolheu por conhecer sua história de vida, saber do orgulho de ser oficial. “Sabemos o homem de bem que é e que comandará a PM da mesma forma que comandou outras unidades”, observou.

Taques lembrou que as forças da Segurança Pública são formadas por um efetivo de 15 mil homens e mulheres, dos quais cerca 25%, pouco mais de 3,5 mil, ingressaram na carreira nos dois primeiros anos da atual gestão, 2015 e 2016.

A Polícia Militar recebeu ainda centenas de viaturas, armamentos e coletes balísticos. Somente motocicletas foram 175, além de 50 caminhonetes (modelo SUV), entre outros equipamentos.

Novo comandante

Cuiabano da região do bairro Dom Aquino, o coronel Jorge Luiz é graduado em Direito, especialista em Gestão de Segurança Pública, entre outras capacitações. Exerceu unções de comando em diversas unidades, entre as quais o 16º Batalhão de Polícia Militar de Água Boa, onde permaneceu por seis anos (2007 a 2013).

Na Capital, atuou no 1º Batalhão (Porto), na direção da Escola Tiradentes e da Academia Costa Verde, a unidade de ensino que forma os oficiais da PM-MT.

A solenidade de posse do novo comandante foi prestigiada por autoridades militares e civis, entre as quais o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jardas; o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Júlio Cezar Rodrigues; secretário adjunto de Integração, coronel Rhaygino Setúbal, e os ex-comandantes-gerais da PM, coronéis da reserva Dival, Oliveira, Denardi e Renato Martins. (Com Assessoria)