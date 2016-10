Núcleo de Inteligência monitora MT para garantir segurança em eleições

Assessoria Os profissionais estão atuando em um mesmo espaço, integrados com as câmeras do Ciosp

Uma célula de Inteligência, que reúne profissionais das forças de Segurança Pública estadual e federal, foi montada na estrutura do Centro de Comando e Controle da Sesp para monitorar e acompanhar a movimentação das eleições 0em Mato Grosso.

O objetivo é que o espaço sirva para subsidiar a tomada de decisão dos gestores da Segurança Pública, garantindo a tranquilidade dos mais de dois milhões de eleitores que votam hoje.

O espaço concentra profissionais da área de Inteligência das polícias Militar, Civil, Federal, Politec, Rodoviária Federal, Abin e do Exército Brasileiro.

“Esse é o conceito: trabalhar em rede de informações para que tenhamos uma resposta rápida na tomada de decisão dos nossos gestores”, explicou o secretário adjunto de Inteligência da Sesp, Gustavo Garcia.

Os profissionais estão atuando em um mesmo espaço, integrados com as câmeras do Ciosp e com as imagens de todos os núcleos de Inteligência de Mato Grosso.

“As informações estão concentradas aqui e serão tratadas por esses analistas de diversas áreas, para difundir o conhecimento aos gestores que estão reunidos na célula de Crise do Centro de Comando e Controle”, completou Garcia.

Segundo o secretário adjunto, o objetivo é uma efetiva e rápida integração entre as forças, para que haja um fluxo de informação contínuo e permanente durante as eleições.

Representantes de diversas forças dos 15 Núcleos de Inteligência do interior do Estado, também estão interligados à célula, “em constante comunicação com os nossos agentes de Inteligência aqui na Capital”, disse.

Plano de segurança

A atuação das equipes de Inteligência é uma das frentes de atuação dentro do Plano Integrado de Segurança Pública para as eleições municipais.

Para assegurar a tranquilidade do pleito, a Sesp está empregando um efetivo de 4.479 profissionais, entre Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros e Politec, que vão atuar nos 1.479 locais de votação em Mato Grosso.

A mobilização para a segurança neste domingo de eleição também conta com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Força Tática e do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam).

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, as atividades preventivas, ostensivas e de inteligência seguem até o encerramento da contagem de votos.(Com Assessoria)