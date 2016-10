Obra da trincheira Ciríaco Candia é interditada para finalização, diz Secid

Gilberto Leite/Rdnews Empresa Métrica Construções é a responsável pela

retomada das obras na trincheira Ciríaco Candia

Quem é acostumado a transitar pela avenida Ciríaco Candia, na Rodovia Mário Andreazza, no trecho em Cuiabá, notou que concretos denominados “gelo baiano” foram colocados impedindo o tráfego pela trincheira. A situação ocorre desde ontem (24) devido à retomada dos serviços na obra que ainda não foi entregue.

Hoje pela manhã, por exemplo, os motoristas foram pegos de surpresa ao se depararem com a interdição. Houve inclusive congestionamento de, pelo menos, 3 km, devido as circunstâncias. Esta obra faz parte do pacote de mobilidade urbana que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) deveria ter entregue até o evento da Copa do Mundo, em 2014.

Conforme a secretaria estadual das Cidades (Secid), o titular Eduardo Chiletto assinou ontem a ordem de serviço e a empresa Métrica Construções, responsável pela obra, tem o prazo de 60 dias a contar de ontem para executá-la.

Entre os serviços preliminares estão a implantação de placa de obra, restauração do pavimento dentro da trincheira e nas marginais (lados direito e esquerdo). Além disso, está prevista drenagem do local, com execução de canaleta de drenagem próximo a parede da cortina, para captar a água do dreno Barbacã.

A empresa também deverá refazer toda a sinalização horizontal e vertical da obra. Em relação às obras de artes especiais, chamadas “cortinas”, serão restauradas as juntas de concretagem e executada a junta de dilatação. Ainda deverão ser recolocados os guarda-copos metálicos danificados por terceiros.

Com isso, até dezembro os motoristas deverão ter paciência no trânsito, principalmente em horários de pico, entre as 5h até as 8h, e de tarde a partir das 17h30, quando o fluxo de veículos é grande no local.