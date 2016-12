Operação cumpre 340 mandatos no Estado; 2 mil policiais participam

A operação será realizada durante toda essa sexta

A secretaria de estadual de Segurança Pública (Sesp) deflagrou nesta sexta(02), mais uma edição da Operação Brasil Central Seguro em todo Mato Grosso. Ao todo, são 340 mandados de prisão que devem ser cumpridos durante todo o dia.

O objetivo da ação, de acordo com a Sesp, é prender bandidos que atuam nos crimes de tráfico de drogas, roubo, furto, homicídio, além de apreensão de armas e drogas.Participam da operação aproximadamente dois mil policiais sendo: 1.100 militares e 900 civis.

Bairro Seguro

Desenvolvida com o apoio de lideranças comunitárias, a estratégia da “Bairro Seguro” vem sendo colocada em prática desde abril, com resultados positivos para a redução de homicídios a crimes patrimoniais.

"A Operação Bairro Seguro é fruto de um planejamento integrado em todos os níveis de ação: estratégico, tático e operacional. Atendemos demandas que estavam reprimidas. Tivemos vários pedidos das comunidades para que intensificássemos o policiamento, aumentando o número de policiais e viaturas nas ruas. Alinhamos as demandas comunitárias com as questões técnicas das análises criminais da secretaria”, disse o secretário.