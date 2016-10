Operação da PM em Cuiabá prende três com mandato de prisão aberto

Gcom Na quinta (29), operação apreendeu revólver calibre 38 com 5 munições e uma motocicleta roubada

A "Operação CPA Seguro", realizada durante essa semana em Cuiabá, pela Polícia Militar, prendeu três homens com mandato de prisão em aberto. Os homens eram acusados por crimes de roubos e furtos. A operação teve como foco a prevenção de crimes de roubos em comércios e residências nos quatro bairros que compõem a Morada da Serra (CPA 1, 2, 3 e 4).

Os policiais militares também fizeram uma prisão por tráfico de droga na porta de uma escola pública do bairro CPA 4, na última quarta (28).

Já na quinta (29), a operação apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições e uma motocicleta que havia sido roubada dias antes, em outro bairro de Cuiabá. A ação prosseguiu até a noite de sexta (30).

O comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Fábio Luiz Bastos explicou que a operação foi planejada e executada tendo como base análises criminais, ou seja, o tipo de crime, horário e incidência.

No caso específico da região dos quatro CPAs, visou a prevenção de roubos em comércios e contra pessoas das 17 às 22h, período com maior número de registro de crimes dessa modalidade.

Reforço

Outros bairros da área de policiamento do 3º Batalhão devem receber ação similar. Na operação em curso a Polícia Militar empregou cerca de 80 homens, 35 deles do Batalhão Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e equipes da Cavalaria e do Batalhão de Trânsito.

Utilizando carros e motocicletas, os policiais atuaram priorizando as principais ruas e avenidas. Fizeram bloqueios parciais de vias, abordaram, revistaram e checaram a documentação de veículos (carros e motos) e pessoas em praças, bares, imediações de escolas e outros locais. (Com Assessoria)