Operação Fênix prende 6 suspeitos de envolvimentos em homicídios

Assessoria DHPP prendeu seis suspeitos de envolvimentos em homicídios em Cuiabá e Várzea Grande

Dez ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão, decretados com base em investigações da Polícia Civil, foram cumpridos em Cuiabá e Várzea Grande, na manhã de hoje (5). A operação “Fenix”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), prendeu seis pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios.

Entre os presos estão Pedro Gabriel de Souza, Luiz Fernando Gomes de Souza, Wuilque Lourenço dos Santos, e os irmãos, Naim da Silva Sarat, Cleonato da Silva Sarat, Cleverson da Silva Sarat, identificados nas investigações da DHPP, como autores de quatro homicídios ocorridos na Região Metropolitana.

Em um dos casos mais recentes, o suspeito Wuilque Lourenço dos Santos foi apontado como autor da morte de Leandro Luiz da Silva Santos, em 20 de agosto. A vítima foi alvejada com disparos de arma de fogo, próximo a um bar, na rua Voluntários da Pátria, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto-Socorro de Cuiabá.

Com base em outra investigação da DHPP, as ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão contra os irmãos, Naim da Silva Sarat, Cleonato da Silva Sarat, e Cleverson da Silva Sarat, foram decretadas após os suspeitos serem identificados como autores do homicídio que vitimou o travesti, Rafael Cristiano da Silva Arruda, conhecido como “Raíssa”.

O crime aconteceu em fevereiro de 2014, na casa da vítima, no bairro São Sebastião, na Capital. Na ocasião, quatro homens em duas motocicletas chegaram na residência perguntando pela vítima. Ao ser encontrada, foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo. Segundo as investigações, o crime seria motivado por vingança, uma vez que Rafael teria matado o irmão dos suspeitos, em dezembro de 2013. (Com Assessoria)