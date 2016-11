Organização do Uber inicia registro de cadastro de motorista em Cuiabá

Facebook Interessados podem obter informações na página do Uber Cuiabá, por meio da rede social Facebook

Apesar da polêmica envolvendo a implantação do aplicativo Uber, em Cuiabá, a organização já começou a divulgar pela rede social Facebook, o cadastramento dos interessados. Conforme publicação, motoristas que se interessarem nesta modalidade devem procurar o atendimento na avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 2011, bairro Bela Vista, das 10h às 18h.

Segundo a página do Uber, para trabalhar o motorista precisa ter carteira de habilitação com observação de profissão remunerada, que pode ser feita no Detran. Além disso, o carro precisa ser quatro portas, ter ar condicionado e com fabricação de 2008 em diante.

O Uber é um aplicativo que liga o motorista ao usuário que quer ser transportado e fica com 25% do valor bruto da corrida. Os pagamentos da somatória das corridas caem toda semana. Ainda segundo a publicação no Facebook, os interessados podem faturar até R$ 7 mil por mês e também podem ter mais informações pelo WhatsApp (21) 98356-1776.

Polêmica

A Associação Mato-Grossense dos Taxistas repreende a implantação do aplicativo Uber em Cuiabá. O fato é que a plataforma internacional, que conecta usuários e motoristas de forma não regulamentada, tem gerado polêmica entre os taxistas.

Segundo o presidente da Associação, Abel Arruda, o Uber está proibido. Para ele, a categoria é contra esse aplicativo, tendo em vista que dependem e sobrevivem do táxi para trabalhar, inclusive para isso precisam de atestados de sanidade mental e criminal.

“O Uber só trabalha em grandes pólos, onde há fluxo e movimentação, como hotéis, aeroportos e rodoviárias. Agora, se uma pessoa estiver no ponto final do Parque Cuiabá o Uber não vai, ele não tem ponto fixo. Enquanto que nós taxistas temos alvará e toda documentação necessária”.

