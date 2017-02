Orla do Porto e Mandioca terão kits grátis com camisinha para carnaval

Até carnaval serão distribuídos 13 mil kits com camisinha nas unidades de saúde, parques e praças

Durante o período de carnaval, a Secretaria de Saúde de Cuiabá estará realizando ações com o objetivo de orientar os foliões sobre os cuidados com a saúde. Uma delas será coordenada pelo Programa das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids) e Hepatites Virais, da Diretoria de Atenção Secundária. Com o slogan “Folião Consciente. Em qualquer relação, use camisinha!”, a ação visa conscientizar homens, mulheres, jovens e idosos sobre a importância da prática de sexo seguro, com o uso de preservativo em todas as relações sexuais. Durante a campanha, os profissionais da saúde vão intensificar as orientações sobre as ferramentas disponíveis nas unidades de saúde, para que as pessoas conheçam o seu status sorológico, em especial, a testagem rápida.

As ações serão realizadas em parceria com a Diretoria da Atenção Primária da SMS, as Secretarias Municipais de Cultura e Mobilidade Urbana, Concessionária Rota do Oeste, Detran-MT e Polícia Rodoviária Estadual de Mato Grosso.

A diretora da Atenção Secundária, Dúbia Beatriz Oliveira disse que as ações educativas planejadas para o período de carnaval vão envolver orientações, palestra, distribuição de Kits contendo folder educativo, preservativo masculino e feminino e gel lubrificante, nos locais de grande concentração de foliões e, também será intensificada a divulgação sobre as unidades de saúde da rede pública do município de Cuiabá que realizam teste rápido para HIV, AIDS e Hepatites B e C, e as unidades de referência, onde são realizados os atendimentos e tratamentos das IST/Aids e Hepatites Virais.

“Diante do cenário epidemiológico atual e por se tratar da maior festa popular brasileira, temos que conscientizar a população que a prevenção é o melhor caminho para amenizar e evitar as consequências provocadas por essas doenças. Nesse sentido estaremos trabalhando junto à população cuiabana com as questões envolvendo a promoção e prevenção da saúde, referentes às IST, HIV e Aids”, salientou Dúbia Oliveira.

Para a diretora, ações que tenham o caráter de promoção e prevenção da saúde são fundamentais diante dos números. Em Cuiabá, segundo dados do Serviço de Assistência Especializada (SAE) - serviço que junto com o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade (Cermac) e o Hospital Universitário Julio Muller são as unidades de referencia no tratamento e acompanhamento dos pacientes soropositivos em Cuiabá -, em 2016 houve um aumento considerável de casos de pessoas infectadas com o vírus do HIV. Fazendo um comparativo com junho de 2015, quando foram registrados 161 novos casos, com junho de 2016 , com 231 novos casos de pessoas convivendo com HIV, a maioria do sexo masculino, a situação é preocupante.

Um outro dado aponta que até outubro do ano passado, estavam cadastrados no SAE, 3.359 pacientes, sendo que 1.500 deles fazendo uso de TARV. Em relação à sífilis, até julho de 2016 foram registrados 138 casos de sífilis na unidade.

“Nosso objetivo com essa ação é orientar a população para as práticas sexuais seguras com o intuito de reduzir os casos de IST/Aids e Hepatites Virais no município e lembrar a população que o município possui unidades que realizam o teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatites B e C, para o conhecimento do status sorológico, e/ou possível diagnóstico e tratamento precoce, minimizando dessa forma a barreira de transmissão das IST”, salientou a diretora.

Durante a ação serão distribuídos 13 mil kits nas unidades de saúde, parques, órgãos públicos, e locais de concentração do carnaval como a Praça da Mandioca e a orla do Porto.

Serviço

Para aqueles que procuram diagnóstico, orientação e tratamento, a Secretaria de Saúde de Cuiabá oferece serviços nas três Policlínicas – do Verdão, Planalto e Coxipo -, e também na Unidade de Saúde SAE – Serviço de Assistência Especializada.

Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs) estão localizados nos Ambulatórios das Policlínicas de Cuiabá, e realizam atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h, para toda a população.

Pessoas que já passaram por alguma situação de risco, ou seja, uma relação sexual desprotegida, compartilhamento de seringas e agulhas para uso de drogas, compartilhamento de alicate de unha, entre outros, devem procurar os profissionais de saúde nos CTAs.

Em todos esses locais são realizados o “Teste Rápido”, para testar sorologia para HIV, Sífilis Hepatite B e C. O resultado fica pronto em até 25 minutos e caso o paciente receba um diagnóstico “reagente” é encaminhado para o SAE, onde fará exames complementares e será acompanhado por profissionais enfermeiros, assistentes sociais e médicos especialistas. (Com Assessoria)