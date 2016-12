Orla do Porto revitaliza região antes dominada por drogas e prostituição

Gilberto Leite Em 1,3 km de extensão da Orla do Porto restaurantes, bares e lazer complementam a paisagem

Às margens do rio Cuiabá, famílias, crianças, jovens e idosos foram conhecer de perto a nova Orla do Porto, inaugurada na noite desta quinta (22), no histórico bairro do Porto. Em 1,3 km de extensão restaurantes, bares e lazer complementam a paisagem.

A 10 dias de entregar a administração, em 1º de janeiro, o prefeito Mauro Mendes (PSB) afirma que a obra muda a cara da região e entrega de volta o rio Cuiabá à população. “Hoje a gente consegue ver o Rio, coisa que não se via antes. Fico muito contente de ter conseguido isso, no final da gestão entregar essa obra”, salienta ao chegar ao local acompanhado da primeira-dama Virgínia Mendes.

Mauro lembra ainda da complexidade de tocar uma obra à beira do rio e conta que, apenas para desocupar os pequenos comércios, foram mais de seis meses até conseguir autorização judicial, o que atrasou os planos de entregar a obra para a Copa de 2014, um ano após o início dos trabalhos, em 2013.

A obra custou R$ 16 milhões, parte dela - cerca de R$ 7 milhões - com recurso por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Atacadão. O restante foi dinheiro da prefeitura. “O enxugamento da administração permitiu manter as contas equilibradas e, mesmo assim, conseguir entregar importantes obras, como o Parque das Águas, com recurso próprio, todas executadas exclusivamente recursos de Cuiabá”, explica.

Gilberto Leite Estudante Edilaine, 16, diz que agora o Porto se tornou ponto familiar e para se reunir com amigos

Para o socialista a obra vai reverter a imagem que se tinha da região, de usuários de drogas, lixo, esgoto e até prostituição. “Era marca dessa região do porto, escuro, mal iluminado. Fizemos um processo de requalificação da região. Com certeza, essa região começa a ganhar nova importância no cenário de Cuiabá”, ressalta.

Nesse sentido, a estudante Edilaine Gomes, 16, afirma que agora o local se transformou em ponto familiar e para se reunir com amigos. “Além da Arena Pantanal e parques que a gente tinha, agora a Orla vai se transformar em ponto turístico de Cuiabá”, explica a jovem acrescentando que o local é de fácil acesso para quem utiliza transporte público.

O aposentado Nélio Calazans, 76, se enche de orgulho ao julgar que a Orla ficou mais bonita que o Porto Madeira, na Argentina. Ele ressalta a importância dos cuiabanos preservarem o local. “Muito bonito. Jamais pensaria que ia ver uma obra dessa. Espero que conservem e o povo precisa se conscientizar e ajudar a fiscalizar isso aqui. Gostei”, avalia.

Em relação à manutenção do local, o secretário municipal de Meio Ambiente, José Roberto Stopa, explica que as concessões dos cinco bares instalados vão arrecadar R$ 30 mil mensais, o que é suficiente para manutenção da Orla. “Este é um projeto sustentável para manter iluminação pública, o local limpo e banheiro público, que será gratuito”, sustenta.

Gilberto Leite A 10 dias de entregar a administração ao diplomado Emanuel Pinheiro, em 1º de janeiro, o prefeito Mauro Mendes afirma que a obra muda a cara da região e entrega de volta o rio Cuiabá à população

O secretário de Mobilidade Urbana Thiago França, responsável pela sinalização do local, explica que a ideia é fazer que aos domingos uma via da beira Rio seja fechada, como é feita em outras cidades, como na avenida Paulista, em São Paulo. “É a chamada rua de lazer, os agentes de trânsito vão fechar um sentido da avenida e o outro sentido funcionará duplo. Para que realmente possa criar espaço de lazer, com pessoas andando de biclicleta, patins, skate, toda a orla tem ciclovia”, explica o gestor referindo-se que o projeto rua do lazer deve ser feito na próxima gestão.

Vila Cuiabana

O local é destinado para as pessoas que queiram conhecer um pouco da história da Capital mato-grossense. Fotos e trechos de relatos ajudam a reviver do passado até o presente. Em um dos painéis, conta que o primeiro nome de Cuiabá foi Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. Em 1835, Cuiabá foi elevada à condição de Capital.

Museu do Rio

A execução das obras de revitalização do Museu do Rio, localizado no bairro Porto, também faz parte da revitalização do local. As adequações receberam recursos do Ministério do Turismo e da Caixa Econômica Federal, com contrapartida da prefeitura. O valor total foi de R$ 291,3 mil.

Galeria: Inauguração Orla do Porto

Está em fase final a construção de um novo aquário municipal com tecnologia de ponta, onde estarão representadas espécies de três bacias hidrográficas de Mato Grosso. A previsão é que os locais sejam reabertos no início de 2017.