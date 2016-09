Pacientes reclamam pela demora em atendimento e falta de médico vídeo

Reprodução Pacientes da Policlínica do Verdão relatam descaso no atendimento e falta de médicos no local

Os moradores de Cuiabá reclamam do descaso e falta de atendimento na Policlínica do Verdão. Conforme relatos, alguns pacientes buscaram atendimento nesta terça (13), chegando no local as 6h, no entanto, até às 15h não conseguiram atenção dos médicos. “Apenas colocaram uma fitinha verde no meu pulso e nada mais. As atendentes não nos explicam nada, ficam no celular, e quando cobramos um posicionamento chamam a polícia”, diz a técnica de financeiro, Euzania Lopes.

Segundo ela, nem medicamentos estão colocando nos pacientes com dor, só informam que o médico está chegando. “Estou aqui desde as 6h, me chamaram para realizar o pré-atendimento, mas não fazem nada porque é o médico quem deve medicar. Me disseram lá na coordenação que iria chegar um profissional às 14h, mas ninguém apareceu”, conta Joana Souza, diarista.

O esteve no local e presenciou a sala lotada, desde crianças até idosos que aguardavam para serem atendidos. Conforme Euzania, no painel de escala diz que hoje estavam previstos três médicos, e a recepcionista confirmou. Entretanto, devido à demora a coordenação foi procurada, mas a informação foi de que um dos médicos escalados estava de férias e nenhum outro profissional foi redesignado para substituí-lo.

A moradora do bairro Capão Grande, em Várzea Grande, Joseane Silva, disse que os postos de saúde e a policlínica do local estão piores. "Eu vim aqui para o Verdão porque faz cinco dias que estou tentando consultar lá e não consigo. Com a mudança de temperatura, estou com muita dor de garganta e no ouvido. Por isso, vim aqui para Cuiabá em busca de atendimento".

O morador do bairro Jardim Vitória, Eliseu Rocha, conta que estava mais de 4h esperando ser atendido. "O meu coração está grande. Preciso consultar e pedir um encaminhamento para realizar um exame, mas não consigo. Estou cansado de esperar. Vou embora”.

A manicure Maria Martins relatou que sofreu um aborto e esperava por atendimento. “Não estou bem, sinto dor, quero ser consultada e só me colocaram uma fita. Não pedi entrada em nenhum camarote! Quero médico! Estou no meu direito", lamentou.

Em março deste ano a Defensoria Pública de Cuiabá, do setor de Coordenadoria de Ações Comunitárias, encaminhou um ofício à secretaria municipal de Saúde, cobrando explicações a respeito de reclamações de moradores que tiveram problemas no atendimento na Policlínica do Verdão.

O ofício foi encaminhado à prefeitura pela defensora pública, Silvia Mari Ferreira, após receber diversas reclamações de moradores da região, que alegavam não encontrar médicos na unidade. De acordo com o documento, os assistidos da Defensoria procuraram repetidas vezes atendimento no local, sem resultados positivos. Desta forma, o órgão requisitou ao município explicações sobre o fato no prazo de 10 dias.

Conforme Silvia, a expedição do ofício obedece ao disposto na Lei Complementar Federal nº 80/94, que organiza a Defensoria Pública. "Os membros da instituição possuem como prerrogativa a solicitação ante qualquer autoridade pública acerca de documentos, perícias, exames e informações sobre suas atividades", explicou.

Outro lado

O procurou a secretária municipal de Saúde, mas até o final da matéria não obteve retorno.

