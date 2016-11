Pacientes travam guerra com câncer, fortes dores e a falta de tratamento

Paulo Cesar De Alta Floresta, Maria tem câncer na mama, no fígado e no pulmão, mas não consegue fazer exames

“Meu filho está pagando pela corrupção dos outros”, desabafa Lizete Maria, mãe do menino Cristian Ferreira de Oliveira, 7 anos, diagnosticado há oito meses com leucemia. Ela se mostra desesperada porque, nesta terça (22), faz três semanas que o filho não tem acesso às sessões de quimioterapia.

O garoto é apenas um das centenas de pacientes que o Hospital de Câncer de Mato Grosso não está atendendo. Motivo: atraso nos repasses de verbas provenientes das secretarias estadual e municipal de Saúde que devem R$ 500 mil e R$ 5,8 milhões, respectivamente.

Diante da situação, mães planejam protestar em frente à Prefeitura de Cuiabá, para cobrar uma posição. Hoje a paralisação das atividades completa 14 dias. O impacto é grande. Para se ter uma ideia, diariamente, a unidade hospitalar chega a atender 680 pessoas entre pacientes já diagnosticados com câncer e pessoas com suspeitas da doença.

São pacientes de todos os rincões do Estado. A maioria chega à Capital apenas com a esperança de cura na mala. Já outros querem apenas ter acesso a remédios que garantam mais tempo de vida e reduzam, literalmente, a dor.

Não têm dinheiro ou lugar para ficar. Dependem da ajuda de familiares e campanhas entre amigos, além de casas de apoio. O tratamento para um paciente com câncer é urgente e periódico. Quando não feito, a qualidade de vida dessas pessoas diminui e chance de cura também.

Lizete Maria, mãe do menino Cristian Ferreira, diagnosticado há oito meses com leucemia

De Alta Floresta, Nortão, Roseana do Carmo conta que a mãe, Maria do Carmo, tem câncer na mama, fígado e pulmão e estava tentando realizar exames. “Não conseguímos. Não adianta voltarmos para casa, pois vai faltar dinheiro para voltar para Cuiabá. Nesta semana, minha mãe precisa fazer quimioterapia, mas como se está faltando medicamentos. Isso é complicado”, relata à reportagem.

Desesperada, Lizete também reclama que não há remédio para realizar a quimioterapia do filho. Diz que, na semana passada, chegaram a anunciar que teriam que suspender até os exames. “Como é que meu filho, sem poder tomar medicação há dias, vai ficar sem fazer o acompanhamento para saber sobre a evolução da doença? Isso que está acontecendo é um absurdo! É muito dinheiro desperdiçando, desviado, ninguém olha para a saúde publica. E crianças estão pagando por isso”, disse ao .

A situação de Lorran, 7 anos, não é diferente, A mãe dele, Cenir Caroline Arruda conta que o filho saiu de uma internação e, sem medicação, sente dores e muito mal estar. A reportagem esteve na unidade na manhã de hoje. E, em meio a tanto sofrimento, a esperança e a pureza das crianças dá o alento e a força necessária para que familiares a pacientes sigam na luta.

No meio das entrevistas das mães, a pequena Sofia, de apenas 3 anos, que tem leucemia, ignora a dor e se apresenta sorridente: “Oi, o meu nome é Sofia”. A garotinha está em tratamento há um ano.

Imbróglio

Segundo o diretor administrativo do hospital, Raphael Santana, o governo repassou R$ 250 mil, referentes ao pagamento dos serviços da unidade de tratamento intensivo (UTI) do mês de setembro, mas deve outros R$ 500 mil.

“Ainda está em aberto os valores de outubro e de novembro. O Estado alega que só deve apenas a competência de outubro, o que não está correto. Pois deve outubro e já novembro, pois no dia 20 era o último prazo tem para passar o valor do início do mês. Esse é um recurso pré-fixado, para custear parte da UTI”, explica o diretor.

Com relação à Prefeitura de Cuiabá, com quem o hospital tem um contrato de gestão plena, o valor acumulado do débito é de R$ 5,8 milhões. “Esse valor é referente a duas competências, equivalentes aos meses de setembro, outubro e novembro. Mas, ainda não existe uma data para que esse repasse seja quitado”, destaca.

Mesmo com a decisão do Tribunal de Contas (TCE) determinando que a secretaria municipal de Saúde realizasse os repasses, os pagamentos ainda não foram feitos e, conforme o diretor, ainda não existe um prazo. “Nós tivemos uma reunião na segunda com os dois secretários de saúde, tanto municipal, quando estadual , onde estavam presentes todos os diretores dos hospitais, ficou acordado que até no fim desta semana eles sentariam com o prefeito e o governador para saber qual o percentual de cada um e nos passar uma definição. Até lá não temos como realizar os atendimentos”, frisa.