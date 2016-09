Pai de menino de 5 anos é indiciado por tortura qualificada e morte

Gilberto Leite/Rdnews Delegado Eduardo explica Hugo Gabriel foi torturado e que a última agressão foi feita pelo pai na noite anterior à morte da criança

O Eleony Luis de Andrade, 34, suspeito de ter provocado a morte do seu próprio filho Hugo Gabriel Augusto, de cinco anos, foi indiciado pela prática do crime de tortura qualificada pela morte. A informação é do delegado Eduardo Botelho, titular da Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica). “As investigações apontaram que ele utilizou algo para evitar lesões externas na criança. Mas não dá para afirmar qual objeto foi”, conta.

O titular da Deddica explicou ainda que a última agressão aconteceu na noite anterior à morte da criança: “Pelo que apuramos a criança também foi torturada a noite e foi para cama com os reflexos bem prejudicados. No outro dia, o menino convulsionou e acabou vindo a morrendo”, concluiu.

De acordo com a professores da escola Municipal Fábio Firmino Leite (Emeb) contou a reportagem do o menino havia mudado para a escola a pouco tempo. Ele não conseguiu fazer aula de educação física no dia 5 de agosto pois estava com os pés inchados e com machucado pelo corpo. “ Quando o questionamos o que tinha acontecido ele disse que o pai dele teria pisado no seu pé”, conta uma professora.

Outro detalhe levantado pelos profissionais foi que devido aos ferimentos do menino a equipe da escola ligou para tentar falar com a mãe, entretanto quem atendeu foi o Eleony dizendo que a mãe estava ocupada e que poderiam falar com ele. “Nisso quem veio buscar o menino na escola foi ele mesmo. Quando pedimos a ele para levar o filho ao medico e perguntamos onde ele teria arrumado aqueles hematomas ele desconversou e disse que era brigas de irmão”, afirma outra professora que pediu para não se identificar.

Todos na escola continuam abalados com a morte da criança, que era um menino calmo,obediente e esforçado. “ Durante o tempo em que esteve com agente sempre foi carinhoso, era tímido, mas fazia todas as atividades na classe e era participativo”, relembra.

Segundo o delegado o pai do menor vai continuar presos pois a prisão é preventiva. “ O laudo ainda não ficou pronto,mas será anexado posteriormente”, ressalta. O Eleony se condenado a pena pode variar de oito a 16 anos de reclusão.

O caso

A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) instaurou um inquérito para apurar as causas da morte do menino H. G. A. G., de 5 anos, que deu entrada no Pronto-Socorro de Cuiabá, no dia 21 de agosto, com vários ferimentos internos. A suspeita é de que as lesões tenham sido causadas por espancamento.

Segundo o delegado da Deddica, Eduardo Botelho, o menino não possuía nenhuma lesão externa, somente interna. “São no estômago e no sistema intestinal. Já foi comprovado que estas lesões são a causa da morte do menino”, explica.

A principal hipótese levantada é de que as agressões tenham sido praticadas pelo pai biológico da vítima, que ainda não teve o nome revelado e está desaparecido.