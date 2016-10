Pai pede ajuda para bebê de 7 meses diagnosticado com tumor na cabeça

A família do bebê de sete meses Antônio Marcos Santos Ribeiro pede ajuda para o tratamento da criança, que já passou por procedimento cirúrgico no Hospital e Maternidade Femina, em Cuiabá, para retirada de um tumor na cabeça e segue internada na UTI.

Reprodução Bebê Antônio Marcos precisa de doações, após descoberta de tumor na cabeça

O pai Marcos Antônio Ribeiro Novaes explica que a família é de Lucas do Rio Verde, e largou tudo para cuidar da saúde do bebê. “Eu e minha esposa estamos no hospital aguardando o resultado da análise do tumor, para saber se é benigno ou maligno. Revezamos na UTI para olhar o pequeno”.

Segundo ele, o bebê respira por meio de balão de oxigênio e deve ir para o quarto na semana que vem, até que se recupere do primeiro procedimento, para então realizar nova cirurgia a fim da retirada de outro tumor.

Neste momento a família precisa de doação de fraldas tamanho G, roupas para criança de 10 meses, pois Antônio Marcos é um bebê grande. Os interessados em contribuir financeiramente podem efetuar depósitos na conta 3383 – 013 – 00000498-0, na Caixa Econômica Federal, com beneficiário Marcos Antônio Ribeiro Novaes.

Além disso, as pessoas podem entrar em contato com o pai pelo telefone 65 99662-1705 a fim de entregar doação de roupas e fraldas. A família permanece no hospital Femina para o tratamento do bebê.

Descoberta

Conforme Marcos, o tumor foi descoberto quando a criança tinha quatro meses. Eles repararam que um dos olhos estava inchado e, durante visita ao médico para consulta de rotina, a pediatra explicou que o inchaço não era normal e direcionou a família para Sorriso, a fim de realizar uma ressonância magnética.

Após o exame foi constatado o tumor e os três foram encaminhados para Sinop, onde não foram atendidos. “Depois de um tempo aguardando, fomos para o Pronto-Socorro de Cuiabá, onde também ficamos um tempo sem atendimento, até que nos encaminharam à Femina”.

A cirurgia do pequeno Antônio Marcos durou cerca de cinco horas. A família ainda não sabe quando o resultado da análise do tumor ficará pronto. “É nosso único filho. Quem puder ajudar, eu agradeço”, diz o pai, bastante abalado com a situação.