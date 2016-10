Pai sequestra filho em Cuiabá e vai para Sorriso; juiz decreta prisão

O juiz da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Jamilson Haddad Campos, decretou a prisão preventiva do bacharel em direito Mario Angelo Moreto, 34, funcionário da empresa Eletronorte em Sorriso, pelo sequestro do próprio filho de 7 anos, há pelo menos 10 dias.

A mãe, Luana Laura dos Anjos Fantins, 34, que é bancária na Capital, está vivendo dias de intensa agonia com o "sumiço" da criança.

Ela se separou há cerca de dois anos de Mario Angelo alegando que era agredida por ele. Uma das agressões ocorreu publicamente em uma agência bancária. O casal morava em Sorriso, após a separação ele ficou na cidade e Luana voltou para Cuiabá.

Desde então, foi determinado uma medida protetiva contra o ex-marido, para que ele não possa se aproximar dela. No entanto, assegura que, com relação ao filho, nunca colocou obstáculo à convivência deles.

O advogado de Luana, Everton Benedito dos Anjos, contou ao que em 26 de setembro o acusado chegou em Cuiabá e pegou o menino para passear. Disse que no dia seguinte, dia 27, devolveria à avó, já que não pode se aproximar da ex-mulher. "Não fez isso e argumentou que na quarta, 28, devolveria, mas desde então sumiu. Sem falar nada foi para Sorriso e se nega a devolvê-lo".

A mãe soube que o filho estava com o pai em Sorriso e foi para lá. Acabou tendo o carro apedrejado pelo ex e um amigo. No registro policial, consta que Luana, a mãe dela e o atual namorado seguiam em um carro Jeep Grand Cherokee cinza, quando foram "fechados" por uma Pick up Strada branca, onde estavam Mario Angelo, ao volante, e um amigo dele, Volmir Baú, no carona. Narra o boletim que Volmir jogou pelo menos duas pedras no furgão Cherokee e em uma delas o motorista quase perdeu o controle do volante.

Após isso, um oficial de justiça chegou a ir à casa de Mario Ângelo, em Sorriso, para buscar o menino, mas ele se recusou a entregá-lo. A Polícia de Sorriso está fazendo diligências atrás do pai da criança com mandado de prisão em aberto contra ele.

A reportagem do tentou entrar em contato com o advogado de Angelo Moreto, Vanderlei Cunha, entretanto não teve as ligações atendidas.