Pai tenta subornar delegado para liberar filho preso e acaba detido

Facebook Andreone Odair Borsatti (foto) foi preso por tráfico de drogas nessa semana em Guarantã

Um homem acusado de corrupção ativa foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nessa quinta (1º de dezembro), em Guarantã do Norte (a 715 km de Cuiabá). O acusado, Hélio Luiz Borsatti, de 49 anos, ofereceu dinheiro ao delegado para que liberasse o filho, preso por tráfico de drogas.

Na quarta (30), uma ação da delegacia do município resultou na prisão de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas, entre eles Andreone Odair Borsatti, filho de Hélio. Na quinta, o pai compareceu à delegacia, dizendo que gostaria de falar com o delegado para saber sobre a situação do filho.

Na conversa, o delegado Hércules Batista Gonçalves explicou que a prisão em flagrante já havia sido comunicada ao juiz, que seria a autoridade responsável pela manutenção ou não da prisão. Diante do exposto, o pai pediu para conversar com o filho, na cela, o que foi autorizado pela autoridade policial.

Após conversar com o filho, o acusado pediu para novamente falar com o delegado, momento em que perguntou novamente se não teria como liberar o rapaz. Diante da mesma explicação e negativa do delegado, Hélio aproximou da autoridade e iniciou as propostas, como “Quanto o senhor quer para liberar o meu filho? Quanto em dinheiro? Posso pagar em dinheiro”, enquanto fazia gestos com as mãos indicando valores.

Nesse momento, o delegado deu voz de prisão ao suspeito, que tentou resistir, mas acabou detido pela equipe de investigadores. Na cela, Hélio tentou contornar a situação, argumentando que havia oferecido dinheiro para cobrir as despesas que a delegacia teve com a prisão do filho, como alimentação e combustível.

Segundo o delegado, posteriormente Hélio ficou rindo sozinho dentro da cela, supostamente acreditando na impunidade. “São atitudes como as do autuado que contribuem para a situação atual do país. Não há mais tolerância e espaço para pessoas que pensam poder comprar a dignidade e a consciência dos agentes estatais com dinheiro”. (Com Assessoria)