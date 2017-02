Para evitar situação de caos igual ao ES, coronel busca auxílio uniforme

O caos instalado no Espírito Santo (ES) devido à greve dos policiais militares levantou a preocupação nas autotoridades de Mato Grosso. Para evitar que isso ocorra aqui o comandante da corporação no Estado, coronel Jorge Luiz de Magalhães, busca medidas juntos ao o governador Pedro Taques (PSDB), que inclusive garante o pagamento da restituição do auxílio uniforme, atrasado desde 2013, em março. O repasse é de R$ 8 milhões e seria um dos motivos que o sindicado da categoria tem brigado.

Gilberto Leite Coronel Jorge Luiz diz que se reuniu com Taques para discutir demandas da PM e, assim, evitar caos

Além disso, foi apresentado pelo Conselho dos Coronéis da Polícia Militar, o pedido pelo bônus de produtividade para os policiais. O comandante explica que diversos pontos foram discutidos em reunião com Taques, entre eles, a restituição do auxílio uniforme. “Está previsto no nosso estatuto que o fardamento tem de ser custeado pelo Estado. Existe um período para que isto aconteça. São duas peças por ano, que o Executivo tem a obrigação de pagar. Infelizmente, por vários motivos, o Estado deixou de cumprir isto", conta em visita à sede do .

Entretanto, o coronel comemora a restituição deste valor, e sinaliza que está bem encaminhada. Segundo ele, a secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) aguarda o repasse que não será quitado de uma vez, mas, sim, parcelado. "Mas é importante, um começo”, relata.

Conforme Jorge Luiz, outro assunto discutido com o governador foi a questão da autonomia financeira. “Entendemos que a gestão da Sesp é muito boa, mas seria benéfico ficar com a gente. Acho que teríamos mais celeridade com os processos, seria mais operacionalizado. Acabaria desburocratizando o sistema”.

Novas unidades

O coronel ressalta ainda que tem a intenção de voltar com o Cisc do Coxipó, com objetivo de desafogar o Planalto. “Essa estrutura já existia anteriormente, somente pretendemos reativá-la para que, assim, não seja necessário quando houver um delito na região do Coxipó a guarnição se deslocar para tão longe e não diminuir o numero de efetivos no local”.

Além dessa reativação, está em fase de estudo a criação de outras unidades do Colégio Tiradentes, em outras cidades. “Esta foi a escola da Baixada Cuiabana que apresentou o melhor resultado no Exame Nacional do Ensino Médico (Enem) e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O diferencial é que a administração é feita por policiais militares, dentro do princípio da hierarquia e disciplina. É uma vontade de todos esta expansão. Quando você trabalha na base, também está fazendo a prevenção, que é a base do nosso serviço”.

O comandante destaca também a questão da reforma previdenciária, que tem tirado o sono de todos os policiais. “Tivemos oportunidade de discutir isso com o governador, que pretende dar um tratamento diferenciado para nós. Temos a intenção de participar ativamente desta discussão. Temos regime e legislação diferente. Queremos apresentar sugestões para garantir tranquilidade para os nossos homens”.