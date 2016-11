Paralisação de agentes carcerários está ilegal; sindicado irá recorrer

. Sindicado dos Penitenciários iniciam a paralisação hoje e vão recorrer de decisão

A Justiça Estadual considerou ilegal a paralisação dos agentes penitenciários prevista para começar nesta segunda (21). A decisão do desembargador Dirceu dos Santos atende ao pedido do governo para declarar a ilegalidade da greve, haja vista que os servidores do Sistema Penitenciário ocupam uma posição diferenciada no âmbito do serviço público.

O Estado havia sido notificado sobre a paralisação na última quinta (17) e acionou a Justiça para que os serviços prestados pelos servidores não sejam prejudicados, acarretando riscos à população. Diante dos argumentos, a Justiça considerou a paralisação ilegal.

“Concedo a tutela de urgência provisória de urgência pretendida, para declarar ilegalmente a greve apontada pelo requerido e determinar a obrigação dos servidores do Sistema Penitenciário Estadual de não paralisar a prestação de nenhum tipo de serviço, ou, caso já tenham feito, cessem imediatamente a greve”, diz trecho da decisão.

Caso a determinação não seja cumprida, a Justiça determinou o pagamento de multa no valor de R$ 100 mil por dia de paralisação. Além disso, como o greve está ilegal, o governo pode realizar corte de ponto por dia não trabalhado.

A suspensão de alguns serviços será feita porque os profissionais revindicam melhores condições de trabalho. Entre as principais reclamações estão o concurso público, licitação para novos uniformes e autorização para jornada voluntária.

Em junho deste ano, durante greve dos agentes penitenciários, dez pessoas foram presas acusadas de cometer crime no episódio que ficou conhecido como “Salve Geral”, cerca de quatro ônibus foram incendiados em Cuiabá e Várzea Grande.

Outro lado

Segundo a assessoria do sindicato, os agentes ainda não foram notificado. Após o recebimento, o sindicado irá recorrer da decisão. Questionado sobre o corte de pontos, o Sindspen afirma estar consciente e a paralisação deve continuar. (Com Assessoria)

