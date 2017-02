Parte da dívida de hospital é quitada, mas serviços continuam suspensos

Mesmo com a pagamento de parte da dívida com fornecedores e empresas que prestam serviço ao Hospital Regional de Sorriso, as cirurgias eletivas e ambulatoriais seguem suspensas. Cerca de R$ 4 milhões foram depositados para pagamento dos salários de janeiro. Em entrevista ao programa Cidade Alerta, a diretora Ligia Souza disse que faltam apenas duas equipes médicas serem pagas. “O pagamento será efetuado ainda essa semana. Esse pagamento é tudo relacionado a janeiro”, explicou.

Reprodução Hospital Regional de Sorriso continua com alguns serviços paralisados por falta de pagamento

De acordo com a diretora, todos os funcionários públicos estaduais estão com os salários em dia e os que ainda não foram pagos são de empresas terceirizadas. A empresa que realiza a limpeza do hospital estava com atraso no repasse do governo, mas que o problema já foi solucionado. “A empresa já recebeu o devido valor e, com certeza, o salário deles será pago, será tudo finalizado”.

Aproximadamente R$ 3,1 milhões continuam bloqueados na conta do Tribunal de Justiça, no entanto, uma ação do Ministério Público, por meio da Promotoria de Sorriso, garante a liberação dos recursos. Esse valor salda os débitos de junho a outubro do ano passado com fornecedores. “Eu já estou com um alvará expedido, na qual está disponível a conta de acesso. Acreditamos que em três ou quatro dias será liberado. E de acordo com o governo os meses de novembro e dezembro serão pagos no início de março”.

Negociações para a aquisição de medicamento por meio de instituições privadas ainda seguem com dificuldades, pois algumas delas não pretendem continuar com o fornecimento. Apesar disso, outras já sinalizaram que irão atender a demanda do hospital.

Paralisação

Há alguns dias, os servidores anunciaram uma paralisação caso não houvesse a quitação das faturas em aberto. Mesmo com a falta de recursos e sem receber desde setembro do ano passado, os médicos realizavam apenas atendimentos emergenciais e o hospital poderia encerrar as atividades, já que os dois serviços prestados são essenciais.

As empresas terceirizadas como a lavanderia, por exemplo, suspendeu o fornecimento de cobertores e fronhas, à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ao centro cirúrgico.