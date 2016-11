Parte da pista da MT-020 desmorona e deslizamento na 251 interdita via

As fortes chuvas em Chapada dos Guimarães causou desmoronamento em vários trechos da estrada que liga Cuiabá ao município, inclusive uma parte que ainda nem foi inaugurada. Na altura do Portão do Inferno houve deslizamento e um das pistas está interditada, conforme informa o oficial de trânsito, tenente Carlos Sanches.

Divulgação Chuva seria causadora de deslizamento na rodovia que dá acesso a Chapada dos Guimarães

Há ainda atolamento em estrada de chão da rodovia MT-020, trecho entre Chapada dos Guimarães e o distrito de Água Fria. Segundo o tenente, o deslizamento no Portão do Inferno ocupou metade da pista e uma equipe de controle do trânsito se encontra no local para conter a movimentação e evitar possíveis acidentes.

Sanches também informa que demais autoridades foram acionadas, como a Defesa Civil, para avaliar os riscos deste deslizamento. O motivo, conforme ele, se deve provavelmente à quantidade de chuva na região. O tenente explica que uma equipe deve realizar a limpeza dos destroços e entre 20 a 30 minutos o serviço deve estar pronto.

Aos motoristas que transitarem sentido Cuiabá a Chapada, a orientação é que redobre a atenção, principalmente porque a pista é nova e a tendência com a chuva é ficar escorregadia. O trânsito está sendo controlado, por hora, e deve permanecer moroso até que os trabalhos para reparação da pita sejam concluídos.

Nota

Por meio de nota, a secretaria estadual de Infraestrutura e Logísitica (Sinfra) explica que a forte chuva desta segunda (21) provocou estragos em algumas rodovias estaduais. De imediato, ao tomar conhecimento dos incidentes, o governo adotou providências para minimizar o impacto do temporal na Baixada Cuiabana.

Entre Chapada dos Guimarães e o Distrito de Água Fria, a chuva provocou o rompimento de parte da rodovia MT-020, que está recebendo obras de pavimentação. Rapidamente, a Sinfra acionou a empresa responsável para interditar o local e manter a segurança dos que trafegam pelo trecho. No sentido sem asfalto, maquinário da Sinfra já atua para assegurar a trafegabilidade de veículos.

O secretário Marcelo Duarte determinou que a equipe técnica da pasta abra uma investigação para identificar o porquê do rompimento. A obra de pavimentação ainda não foi finalizada. A previsão de entrega é para o final de 2017.

Na rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), que liga Cuiabá a cidade turística de Chapada, houve um deslizamento de parte do paredão na região do Portal do Inferno. A Sinfra acionou emergencialmente a equipe de manutenção para interditar a pista parcialmente e limpar os detritos que ficaram na rodovia.