Passados 10 dias de acidente, filho de deputado continua em coma

Há 10 dias internado por conta de um acidente grave na Itália, o filho do deputado estadual Zeca Viana (PDT), Marcelo Viana, segue em coma. De acordo com assessoria do parlamentar, não houve nenhuma alteração no estado de saúde de Marcelo, que desde o acidente é grave.

Marcelo teria caído de um barranco com altura de cinco metros e batido a cabeça. Ele está desde janeiro em Milão fazendo intercâmbio.

A mulher do deputado Zeca Viana, Iva Viana, e o irmão da vítima, Mateus Viana, estão na Itália acompanhado o tratamento de Marcelo. O consulado do Brasil na Itália concede apoio à família.

O deputado Zeca Viana já está de volta a Mato Grosso. A família está em pleno processo eleitoral, com a candidatura do tio de Marcelo, ex-prefeito de Primavera do Leste, Getúlio Viana, e o processo é acompanhado pelo parlamentar, que também respalda candidaturas do PDT em todo o Estado, já que é presidente da sigla. A mãe dele, Iva, é candidata a vereadora, mas deixou a campanha para ficar com o filho.

