Pedestre morre ao ser atropelada em calçada por carro desgovernado

Uma pedestre morreu na manhã desta quinta (08) após ser atropelada, no cruzamento das avenidas Perimetral Norte e Jacarandás, em Sinop. Maria Aparecida Oliveira, 56 anos, caminhava em uma calçada, quando foi atingida por um veículo que se envolveu em um acidente com uma moto.

O veículo corsa bateu em uma motocicleta no cruzamento das avenidas, em seguida a condutora do carro teria ficado nervosa e acelerou o carro que rodou sobre a pista e seguiu de ré para uma calçada atingindo a pedestre.

No carro estavam uma mulher e uma criança, a condutora da moto caiu e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com algumas lesões e a pedestre, identificada como Maria Aparecida Oliveira, morreu no local.

“Ela (motorista) desgovernou depois que bateu na moto, se desesperou e perdeu o controle do carro. Do ponto da colisão até onde ela parou foram 80 metros”, explicou o perito Leandro Valendorf, que atendeu a ocorrência.