Pela 1ª vez JUBs não terá atletismo; federação denuncia descaso em COT

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) começam nesta quinta (3), em Cuiabá, entretanto, nesta edição não haverá a modalidade mais antiga do desporto, o atletismo, devido o Centro Oficial de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) não estar pronto.

Para o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso, Francisco Antonio da Silva, a falta de cumprimento de datas é definida apenas como “falta de políticas esportivas”. “Pelo menos oito atletas da área não irão competir por conta disso, somente aqui. Mas somos nós quem perdemos”, afirma.

Francisco Antonio Local que deveria ser vestiário se encontra cheia de lama por conta das chuvaa e sem conclusão

Francisco explica que não houve um plano “B” caso não fossem concluídos os trabalhos, pois seria financeiramente econômico. “Ninguém acreditava que a empresa não fosse cumprir com o cronograma. Foram realizadas várias reuniões e nós da federação chegamos realmente a acreditar que tudo ficaria pronto. Infelizmente não foi o que aconteceu”.

Ele relata que na última chuva que caiu sobre Cuiabá o estrago ficou maior. Parte do vestiário foi destruída com a força das águas e somente três funcionários da empresa responsável pelas obras apareceram no canteiro para tentar drenar a água.

“Tivemos uma reunião na semana passada na Secid, com a empresa, técnicos das obras e a UFMT, na perspectiva de tirarmos da empresa as obras da pista. Na semana que vem vamos nos reunir com a reitora para ver o que pode ser feito, pois a empresa não tem condições técnicas de concluir essa obra”, conclui.

Evento

No total, o JUB contarão com 17 modalidades esportivas, sendo 13 individuais e quatro coletivas. Além das já conhecidas badminton, basquete 3x3, judô, corrida de rua, natação, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa, xadrez, basquetebol, futsal, handebol e voleibol, a edição deste ano traz algumas novidades.

Imbróglio

A ordem de retomada dos serviços do COT da UFMT foi emitida em 20 de outubro de 2015. Todavia, as obras seguem, desde a retomada, em ritmo lento. Um dos principais empecilhos para a sequência dos trabalhos seria a atualização e detalhamento dos projetos executivos.

Por conta dos atrasos, o COT não sediará os jogos de futebol e provas de atletismo do JUB. A data para a conclusão da obra, dentro do novo cronograma, ainda não foi definida, já que isso depende da entrega de todos os projetos por parte da UFMT. Houve um acordo para que a universidade concentre os esforços na conclusão da pista de atletismo, que tem padrões internacionais.

Obra

O contrato de R$ 19,8 milhões tinha como data final de vigência 8 de setembro deste ano. Após a assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG ), junto ao Executivo e o Tribunal de Contas do Estado, ficou definido que ainda faltavam mais de R$ 5 milhões para serem utilizados no projeto.

O COT da UFMT está sendo construído ao lado do ginásio poliesportivo da universidade e contará com área total de 5,4 mil metros quadrados. O local tem capacidade de abrigar 1,5 mil torcedores, além de possuir campo de futebol e pista de atletismo. Previsto para antes da Copa, ele não ficou pronto. Entretanto, ainda chegou a ser utilizado por duas seleções que estiveram em Cuiabá.