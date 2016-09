Período proibitivo de queimadas deve ser prorrogado por mais 15 dias

Reprodução O prazo terminaria nesta quarta, mas ainda não foi possível conter o fogo em Mato Grosso

O período proibitivo para queimadas este ano deve ser prorrogado por, pelo menos, 15 dias este ano. “Devido ao aumento crescente de focos de queimadas, e com a possibilidade de chuva somente para a primeira semana de novembro, tem apontado que é isso que vai ocorrer”, afirma o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) do Corpo de Bombeiros, Paulo Barroso.

O prazo terminaria amanhã (15), mas durante dois meses de fiscalização não foi possível conter o fogo em Mato Grosso. Neste ano, o número de focos de calor aumentou 52,44% no comparativo com o ano passado. Foram registrados 14,9 mil sinais de fogo. Em 2015, não passou de 9,8 mil.

Todos os estados amazônicos queimaram mais este ano, a média entre eles é de 7,22%. O avanço nacional é ainda menor, sendo registrado 6,16%. "Infelizmente os índices de foco de calor no Estado estão altíssimos em razão da falta de comprometimento, falta de educação e o não cumprimento de lei por parte da população que vive aqui”, reclama.

De acordo com a secretaria estadual de Meio Ambiente (Sema), esta é a época de abertura de lavouras e é isso, principalmente, que fomenta o uso do fogo, já que é um método barato de acero. “As pessoas não respeitam a lei, não têm educação ambiental, e nem comprometimento com o meio ambiente para as gerações futuras e fazem fogo exatamente neste período. A culpa é do homem", diz.

Dados do BEA apontam que as ações contra as queimadas que foram iniciadas em 15 de julho custaram até o momento R$ 1,4 milhão, sem contar o pagamento dos profissionais. "É pouquíssimo, Minas gasta mais de R$ 30 milhões por ano e não tem a extensão e a biodiversidade de Mato Grosso", diz Barroso. O comitê do fogo, composto pelo Corpo de Bombeiros, Sema e Defesa Civil, vai se reunir amanhã às 16h para determinar por quantos dias o período proibitivo será prorrogado.