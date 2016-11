Pesquisa nacional aponta MT como o Estado mais perigoso do Brasil veja

Reprodução Segundo levantamento da revista Exame, MT é Estado mais perigoso do Brasil

Pesquisa divulgada pelo portal Exame aponta Mato Grosso como o Estado mais perigoso do país. Somente aqui foram registradas 42 mortes a cada 100 mil habitantes, anualmente, o que gerou a pior taxa de segurança do Brasil, equivalente a 0,281, conforme a análise. O Estado que mais se aproximou desse percentual foi Alagoas, com 0,310. Os dados foram divulgados no domingo (20) pela consultoria Macroplan. Os números são referentes a 2014.

Os pesquisadores explicam que para chegarem a estes dados, foram cruzadas informações da taxa de homicídios com a taxa de óbitos por acidentes de trânsito das 26 unidades federativas e o Distrito Federal. São Paulo aparece com o melhor índice de segurança do país, registrando um índice de 0,866. A taxa apontada é de 13 pessoas assassinadas por ano a cada grupo de 100 mil habitantes. Segundo os pesquisadores, é duas vezes menor do que a média nacional, de 29 mortes a cada 100 mil pessoas.

Na segunda colocação aparece Amazonas, que ficou com o saldo de 0,761. O Rio Grande do Sul aparece em terceiro, com índice de 0,745. De acordo com a pesquisa, boa parte dos estados brasileiros deixou a desejar. Em 10 anos (2004-2014), 19 dos 27 Estados reduziram a nota no estudo. Ou seja, houve uma piora na segurança do país, segundo a pesquisa da consultoria Macroplan.

Mortes no trânsito

O indicador analisado pela consultoria revela que, por ano, 22 brasileiros em cada grupo de 100 mil morrem em acidentes de trânsito. O estado brasileiro que mais se aproxima da referência internacional é o Amazonas, onde a taxa é de 13 a cada grupo de 100 mil. Já o Piauí é o lugar onde a morte no trânsito é mais frequente: 40 óbitos a cada 100 mil piauienses, o dobro da taxa nacional.

Abaixo, confira o ranking.