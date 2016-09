PF investiga advogada e marido por desvio de até R$ 115 mil do Pronaf

Uma advogada e o marido são investigados pela Polícia Federal por esquema para a concentração de lotes do Projeto de Assentamento Noidorinho, em Campinápolis (601 km de Cuiabá). A PF também cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Santo Antônio do Leste (372 km da Capital) e Primavera do Leste (244 km) em decorrência da suspeita desvio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Barra do Garças para apurar desvio de cerca de R$ 115 mil do Pronaf.

As investigações tiveram início em 2015 a partir de informações que apontavam que o presidente de uma associação de produtores rurais da região teria recebido o valor do governo federal e não o teria repassado para 21 famílias beneficiadas.

No caso de Campinápolis, a investigação aponta que apenas duas famílias receberam os recursos e que cerca de R$ 50 mil do montante teria sido repassado à advogada da associação e ao marido dela.

Assim foram indiciados os três suspeitos e encaminhada ainda representação à Justiça Federal para que os três permaneçam afastados do Projeto de Assentamento. Caso eles insistam em descumprir a ordem, a medida cautelar poderá ser convertida em prisão preventiva.

A Justiça Federal também decretou o sequestro dos valores desviados. (Com Assessoria)

Polícia Federal apura desvio de R$ 115 mil em dois municípios de MT