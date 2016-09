PF-MT encontra carga de R$ 50 mil em ecstasy enviados pelos Correios

A Polícia Federal apreendeu cerca de 1 mil comprimidos de ecstasy enviados como encomenda pelos Correios. A ação policial ocorreu em Mirassol D´Oeste. Um homem foi preso.

A droga foi rastreada pelo sistema de raio-x dos Correios, que avisou a Polícia Federal. Em posse das informações do destinatário, os policiais deslocaram-se até a residência dele para realizar o flagrante no momento da entrega.

O carteiro foi recebido pela mãe do destinatário, momento em que os policiais se apresentaram e pediram que a mulher abrisse a caixa. Os comprimidos foram localizados envoltos em um saco plástico.

A mulher disse aos policiais que seu filho não estava e que no momento ele trabalhava como caminhoneiro em uma fazenda da região. Os policiais iniciaram as buscas, sendo elas cessadas no mesmo dia, quando o suspeito se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Federal em Cáceres.

Em interrogatório, o homem disse ter sido abordado recentemente por um desconhecido e que este teria lhe oferecido a droga.

O suspeito disse ainda, que aceitou a oferta para consumo próprio e de amigos, ajustando o recebimento pelos Correios. Disse ainda que esperava a remessa de uma pequena quantia originária de São Paulo, não sabendo que seriam enviados tantos comprimidos.

O conduzido foi indiciado pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Após os procedimentos legais, o homem seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito, sendo encaminhado em seguida para a Cadeia Pública de Cáceres, onde ficará à disposição da Justiça. (Com assessoria)