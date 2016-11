Piloto de ultraleve morre ao cair em plantação; causa será investigada

Bruno Spindler, 51 anos, morreu nesse domingo (27) após o ultraleve modelo GT que ele pilotava cair em uma plantação de soja de uma fazenda, próxima a Sorriso. Ele era morador de Lucas do Rio Verde e as causas do acidente ainda serão investigadas.

Segundo o delegado Rafael Scatolon, da Polícia Civil, Bruno teria passado a tarde com amigos na fazenda, onde fizeram vários voos e o ultraleve teria tido uma pane.

Conforme testemunhas, ao perceber os problemas no ultraleve, o piloto tentou retornar para a pista, porém caiu de bico em meio a uma plantação de soja. Bruno morreu no local.