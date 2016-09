PJC apreende drogas e recupera veículo roubado em Rondonópolis

Intensificando o combate à criminalidade em Rondonópolis (212 km ao Sul), a Polícia Judiciária Civil apreendeu porções de maconha e cocaína que seriam levadas para o Estado de Goiás, na sexta (09 ). A ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e resultou também na prisão de uma mulher.

A jovem foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas após ser surpreendida pelos investigadores da DERF, na Estação Rodoviária da cidade.

A investigada foi abordada quando tentava embarcar em um ônibus com destino a Rio Verde ( GO). Na mochila da suspeita foi encontrada 01 porção grande de substância análoga à maconha e outras 05 porções aparentando ser pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, ela foi detida e encaminhada à DERF, onde foi interrogada pelo delegado de polícia Daniel Rozão Vendramel, e autuada em flagrante delito por tráfico de drogas.

Recuperação

Na tarde de sexta, os policiais civis da DERF localizaram um veiculo Fiat Siena Essence que havia sido roubado na quarta (07), em Rondonópolis.

O automóvel proveniente do roubo foi apreendido pela Polícia Civil durante diligência na região da “Chácara Paraíso”, situada nos fundos do bairro Cidade de Deus. (Com Assessoria)