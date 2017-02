PM designa 1,3 mil homens para Carnaval e estima público de 360 mil

Gilberto Leite Coronel Jorge Luiz ressalta empenho dos policiais durante feriado do Carnaval

A Polícia Militar vai designar cerca de 1,3 mil policiais em 230 viaturas no Estado para a Operação Carnaval 2017. O anúncio foi feito em coletiva à imprensa, na tarde desta quarta (22), no Comando-Geral da PM, onde foi repassado o planejamento para os próximos dias.

Ao todo, os policiais devem atuar em 67 pontos levantados pela secretaria de planejamento da PM. Conforme o comandante da PM, coronel Jorge Luiz de Magalhães, a corporação é orientada a se empenhar e aumentar a capacidade operacional para atender a demanda.

“Sabemos que esse período é comum o uso de bebida alcoólica, por isso, orientamos os policiais para agir com muita energia, principalmente com moderação para que possamos fazer com que esse período seja tranquilo para todos nós”, ressalta.

Dentre as ações estão triagens nos pontos estratégicos, bloqueios parciais de vias em comboios nas estradas estaduais que dão acesso aos locais de Carnaval. Neste sentido, o coronel destaca as rodovias MT-251 (Chapada dos Guimarães), MT-246 (Acorizal), MT-040 (Santo Antônio do Leverger) e MT-060 (Nossa Senhora do Livramento).

Nestas vias os policiais farão fiscalizações na modalidade comboio, quando uma viatura acompanhará os carros que transitarem nos respectivos locais, a fim de controlar a velocidade e, assim, evitar possíveis acidentes. Esta ação será realizada nos horários mais intensos, principalmente final da tarde.

Além disso, a PM juntamente ao Batalhão de Trânsito do Estado devem fazer checagem de veículos, equipamentos e documentação, bem como uso de bebidas alcoólicas por meio do aparelho etilômetro, que mede a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea, mais conhecido como bafômetro.

A estimativa de público na Baixada Cuiabana nos quatro dias de festa do Carnaval é de 360 mil pessoas. As ações da Polícia Militar terão início nesta sexta (24) até a manhã de quarta (1º de março), na quarta-feira de cinzas, popularmente denominada como início da Quaresma.