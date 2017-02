PM e Ibama multam em R$ 48 mil por pesca predatória no Araguaia

PM Ação da PM e Ibama resulta na apreensão de objetos usados na pesca predatória no Araguaia

A Polícia Militar e o Ibama apresentaram, nesta terça (14), o resultado de uma operação contra a pesca predatória realizada do dia 6 até ontem (13) nos rios Araguaia, Mortes e afluentes. O resultado foi a apreensão de uma grande quantidade de materiais predatórios, pescado, carne de animais silvestres.

De acordo com a PM, foram realizados bloqueios terrestres e fluviais em vários pontos da região do Vale do Araguaia, com a abordagem de 52 veículos; orientação de 75 pessoas e lavrados um boletim de ocorrência, um auto de inspeção, um de infração e um termo de apreensão. Além disso, foram aplicados R$ 48 mil em multas por crimes ambientais.

Conforme o balanço divulgado pela PM e pelo Ibama, foram apreendidos na operação um freezer, 14 varas telescópicas para a pesca; sete molinetes; 107 kg de pescados irregulares das espécies cacharas, jaú, pirararas e barbados; uma espingarda e uma garrucha calibres 22; 39 munições do mesmo calibre; sete linhadas; 40 anzóis de galho e 4 kg de animais silvestres.

A ação, segundo os órgãos, teve como objetivo combater a pesca e a caça predatória, principalmente, com o encurtamento do período da piracema determinado pelo Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Meio Ambiente (MMA).