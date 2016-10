PM e Semob apreendem Montana com mais de 300 multas em Cuiabá

Reprodução Camionete Montana prata foi apreendida nas proximidades da Avenida República do Líbano

O Batalhão de Trânsito da PM apreendeu, na manhã desta sexta (28), uma camionete Fiat Montana de cor prata com mais de 300 autuações por crimes de trânsito. O veículo foi abordado nas proximidades da Avenida República do Líbano. As informações são da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob)

A estimativa da Semob é que o veículo deve mais de R$ 25 mil somente em multas e está com a documentação atrasada, o que gerou outro débito de aproximadamente R$ 5 mil. Além disso, tem restrição judicial indicando proprietário não pagou parcelas do financiamento da Montana.

A camionete já estava sendo monitorada pela Semob. O secretário Thiago França comemorou a apreensão nas redes sociais. O Batalhão da PM e a Semob estavam monitorando o veículo a algum tempo. “Um grande trabalho em equipe, visando garantir mais segurança viária para os munícipes de Cuiabá”, postou em aplicativo de troca de mensagens.