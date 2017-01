PM prende homem de 62 anos que aliciava menores ao tráfico em Barra

Francis Amorim De Barra do Garças

Um homem de 62 anos foi preso em Barra do Garças por tráfico de drogas e aliciamento de menores. A prisão de A.M.M., aconteceu na segunda (16), no bairro Sena Marques, e com ele a Polícia Militar apreendeu porções de pasta-base de cocaína e 20 aparelhos de telefones celular.

Os policiais militares chegaram ao suspeito por meio de denúncias anônimas dando conta de ele comandava uma boca de fumo no local e cooptavam menores para o comércio de drogas. Além disso, A.M.M. agia como receptador de produtos supostamente furtados.

Na casa onde funcionava a boca os PMs localizaram dois celulares, três porções de pasta-base, uma balança de precisão, quatro câmeras digitais, dois relógios, peças de semijoias e uma pequena quantia em dinheiro. A suspeita é que os produtos apreendidos na casa tenham sido adquiridos com a venda de entorpecentes.