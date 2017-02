PM retira moradores de rua alojados em ponte na divisa entre MT e GO

PM/GO Policiais enquadram moradores de rua e os retiram de ponte entre MT e GO

Moradores de rua que perambulam por Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças (GO), foram retirados nesta quarta (22) pelo Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás, de uma moradia improvisada embaixo da ponte do rio Araguaia, na divisa dos Estados. Ao todo, 15 pessoas que moravam em condições subumanas foram “convidadas” a deixar o local.

Para o processo de retirada, a PM mobilizou um forte aparato policial que contou também com o apoio da Polícia Civil, que por diversas vezes, tentou afastar os moradores do local, sem sucesso. Durante a operação, alguns infratores pularam no rio para escapar do cerco, enquanto os que ficaram foram obrigados a retirar todos os pertences da área.

De acordo com a PM, os moradores improvisaram uma casa debaixo da plataforma da ponte, com o uso de camas, colchões, fogões, armários e gêneros alimentícios para garantirem a sobrevivência. Cerca de 20 pessoas moravam no local e outras frequentavam a “moradia” para o comércio e consumo de drogas.

As pessoas recolhidas foram encaminhadas à Polícia Civil de Aragarças para a realização de triagem e identificação de onde vieram, o que faziam e porque escolheram Barra, Pontal e Aragarças para morar. Àqueles que não possuem parentes na região serão encaminhados às cidades de origem.

Comerciantes dos três municípios cobraram providências das autoridades dos dois Estados para evitar que os moradores de rua continuassem perturbando o comércio, bem como praticando pequenos furtos nos estabelecimentos.