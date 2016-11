PMs protocolam documento no MPE por mais transparência em eleição

Os policiais militares que compõe a Chapa 2 "Rumo a Novas Conquistas" protocolaram, ontem (3), documento junto ao Ministério Público Estadual (MPE) exigindo transparência na eleição da nova gestão da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado (ACSMT). O pleito ocorrerá no próximo dia 18.

Assessoria Policiais militares da Chapa 2 querem transparência na eleição da nova gestão da ACSMT

Segundo o vice-presidente da chapa, cabo Júlio Nunes, o acesso aos nomes dos votantes, datas de admissão e unidades das lotações não estão sendo dados pela atual administração, o que significa não seguir o princípio da publicidade, conforme a Carta Magna. “É inacreditável a gente ter que vir até o Ministério Público para pedir isto. Nós queremos ter acesso à lista dos policias e bombeiros Militares que podem votar na eleição. Agora imagine a dificuldade de se fazer uma campanha se você não sabe quem pode votar e quem não pode”.

O conselheiro fiscal da Chapa 2, soldado Joanizio da Silva Souza, segue o mesmo pensamento. “Há uma dificuldade imensa para se conseguir informações. Temos que fazer um enfrentamento muito maior para conseguir mostrar as nossas propostas. Eles têm a máquina do lado deles. O que estamos pedindo aqui é transparência. Não queremos ser beneficiados e, sim, ter os direitos iguais”.

Entre as propostas apresentadas pela Chapa 2, estão reforma do estatuto; diminuição do tempo para progressão de carreira dos cabos e soldados, proporcionando mais rapidez e justiça na promoção; rediscutir o uso e não permanência da pistola Taurus (modelo PT-840), por problemas que colocam em risco a vida dos PMs & BM; criação de creche para os filhos dos associados; implantação do Hotel Trânsito para os policiais militares e bombeiros militar que precisarem de um lugar para ficar por alguns dias na capital e construção do Clube Campestre.

Além disso, também é compromisso a implantação da casa de apoio; construção do estende de tiro; implantação de atendimentos com psicólogos especializados na área infantil e adulta; implantação de convênios na modalidade de prestação de serviços tais como: oficinas, lojas de departamento, redes de supermercados, agências de viagens, postos de combustível, farmácia e outros; implantação que disponibilize uma equipe com advogados altamente competentes e especializados em justiça militar.

A eleição para a nova gestão da associação terá início as 9h e seguirá até às 15h. O único local de votação é na sede da ACSMT, que fica localizada na avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA), em Cuiabá. (Com Assessoria)