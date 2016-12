PMs salvam estudante preso em fio de alta tensão em Várzea Grande

Menino durante atendimento médico

Três policiais militares evitaram nessa quarta (30) uma tragédia com um aluno da escola estadual Júlio Muller no bairro do Cristo Rei, em Várzea Grande. Durante a forte chuva com ventos, um fio da rede elétrica na rua Ary Paes Barreto se rompeu e acabou se grudando ao aluno.

Os PMs que passavam pelo local perceberam o desespero da criança caída no chão. Inicialmente, os policiais usaram uma vassoura para que o garoto segurasse e conseguisse se soltar do fio.

A vassoura acabou quebrando, mas, mesmo assim, os policiais insistiram e conseguir desprender o jovem, ainda não identificado, que foi levado para pelo Samu ao pronto-socorro do município. O adolescente foi medicado e se recupera bem do choque.

Responsáveis pelo ato de bravura, tenente André, sargento Pereira e soldado Azevedo foram elogiados em redes sociais.