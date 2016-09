Polícia Civil apreende 129 kg de maconha em Lucas do Rio Verde

Assessoria A droga estava em um caminhão estacionado em um posto de combustível na BR-163

A Polícia Civil de Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte), com apoio da Regional de Novo Mutum (264 km ao Norte) apreendeu 215 tabletes (aproximadamente 129 kg) de substância análoga à maconha, que estavam em um caminhão estacionado em um posto de combustível na BR-163.

As investigações iniciaram na noite de segunda (19) quando os investigadores tomaram conhecimento que um veículo vindo de Frederico Wesphalen (RS) com uma carga de mudança suspeita. No trajeto, ele teria sido carregado com entorpecentes, precisamente na cidade de Dourados (MS).O destino da entrega seria o município de Sorriso (420 km ao Norte). As diligências foram realizadas em alguns postos de gasolina da região.

Ao avistar um caminhão com as mesmas características da denúncia, os policiais civis realizaram buscas no “baú” do veículo, onde perceberam forte odor aparentando ser maconha. No local foram encontrados dois freezers antigos com fundo falso, onde estava escondida a grande quantidade de entorpecente.

O motorista do caminhão presta serviço em uma empresa transportadora que havia sido contratada por uma pessoa de Nova Mutum. O condutor foi ouvido pelos policiais e demonstrou desconhecer o conteúdo que levava junto ao frete de mudança e foi liberado.

A Polícia Civil já identificou os destinatários dos entorpecentes. Em breve deve realizar a detenção dos suspeitos de realizaram a “encomenda” e de planejarem o recebimento do material que iria abastecer o tráfico de drogas em algumas cidades da região Norte do Estado.

A operação recebeu o nome de “Consul”, em referência à marca dos frezzers onde foram localizadas as porções de maconha. Os trabalhos foram realizados pela equipe policial da Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, sob coordenação do delegado Rafael Mendes Scatolon, com apoio do Núcleo de Inteligência da Regional de Nova Mutum.(Com Assessoria)