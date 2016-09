Polícia Civil prende traficante e sete quilos de drogas em Confresa

Francis Amorim de Barra do Garças

Polícia Civil Polícia Civil de Confresa cumpriu ordem de prisão contra traficante Renato Silva

A Polícia Civil prendeu nessa segunda (19), em Confresa (1.149 km de Cuiabá), o traficante Renato Costa da Silva, 33, acusado de ser o principal fornecedor de drogas para as bocas de fumo da cidade. Além da prisão, os policiais apreenderam 7 kg de entorpecentes, maconha e pasta-base de cocaína.

Segundo a PC, o acusado é conhecido na região por três apelidos, Brow, Esquerdinha e Novato, codinomes usados para confundir a própria clientela e despistar a polícia. Renato já vinha sendo investigado há vários dias e por meio de mandado expedido pela Justiça, os policiais conseguiram chegar até ele.

O traficante foi preso em casa, no setor Pavilhão, onde a Polícia Civil encontrou também um revólver, uma quantia em dinheiro não revelada e produtos de origem duvidosa, sem notas fiscais.

Durante a prisão, Renato Silva tentou subornar os policiais com a oferta de dinheiro, porém, acabou sendo enquadrado por mais um crime, o de tentativa de suborno. A namorada de Renato, identificada como Aline Marques Silva, estava na residência, mas conseguiu fugir do cerco policial. (Com informações da Agência da Notícia)