Polícia Civil recupera gado roubado em Denise e prende receptador

Aproximadamente 65 cabeças de gado roubadas de uma propriedade rural no município de Denise (396 km a Noroeste) foram recuperadas pela Polícia Judiciária Civil, na última semana, durante investigações para esclarecer o crime. O proprietário de um açougue em Rondonópolis foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

O roubo das reses aconteceu no domingo (28), em uma fazenda em Denise, quando cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, entraram na propriedade e renderam o caseiro e sua família. Na ação, os criminosos subtraíram cerca de 90 vacas nelores adultas, prontas para o abate em frigorifico.

Assim que foi acionada, a equipe da Delegacia de Denise e o Núcleo de Inteligência da Regional de Tangará da Serra iniciaram as investigações. Durante a fuga, os suspeitos tombaram o caminhão em que o gado era transportado, próximo a cidade de Chapada dos Guimarães.

Com o acidente, algumas vacas morreram. Para fazer a entrega da carga furtada, os criminosos transferiram as reses para outros três caminhões menores e seguiram viagem. Policiais conseguiram recuperar cerca de 15 cabeças de gado na região.

Através do monitoramento dos suspeitos, policiais receberam a informação de que o gado seria entregue em uma fazenda na região da Gleba do Rio Vermelho, em Rondonópolis (212 km ao Sul) e solicitou apoio para equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

As equipes se deslocaram até a propriedade, onde o caseiro confirmou que 45 cabeças de gado desembarcaram na noite anterior, por volta das 23 horas. No pasto, aos fundos da propriedade, policiais confirmaram que o gado tinha a marca das reses roubadas da fazenda em Denise. Foram apreendidas 43 vacas no local.

Questionado, o caseiro disse que o gado pertencia ao dono de uma açougue de Rondópolis. Enquanto os policiais estavam na propriedade, o suspeito chegou ao local em uma caminhonete Toyota Hilux. Ele foi detido pela equipe de investigadores e conduzido a Derf, onde foi autuado pelo crime de receptação.

As investigações da Delegacia de Denise e do Núcleo de Inteligência de Tangará da Serra continuam com objetivo de realizar a prisão dos autores do roubo. (Com Assessoria)